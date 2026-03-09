Descarta Alcaldesa de Mazatlán acciones por pintas en el Palacio Municipal durante marcha del 8M

Antes las pintas que se plasmaron en la fachada del Palacio Municipal de Mazatlán durante la marcha del 8M, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez aseguró que no existirá ningún tipo de represalia o acción administrativa contra los colectivos feministas, pues entiende que fue dentro de su derecho a la libertad de expresión y con un sentimiento de lucha.

Señaló que Mazatlán es un municipio de libertades en donde cualquiera persona puede presentar su inconformidad contra las autoridades.

Además, reiteró que siempre estará del lado de las mujeres y seguirá luchando por afianzar las oportunidades que aún faltan para tener un municipio igualitario.

“El día de ayer, durante el marco del Día Internacional de la Mujer, salieron muchas mujeres a manifestarse libremente. Como autoridad municipal, respetamos sus consignas, respetamos todo lo que manifestaron, el sentimiento que tienen”, expresó.

“Existe la libertad de expresión, este es un Municipio de libertades. Desde que asumí la Presidencia Municipal, dije que estaría al lado de las mujeres y estoy del lado de las mujeres. Reconozco que hay algo o mucho trabajo que hacer para trabajar por las mujeres, por su seguridad, por más oportunidades para todas y para que este sea un Municipio igualitario”.

Indicó que su indicación a los grupos de vigilancia, como Policía Municipal y Protección Civil, fue dar seguridad y un acompañamiento respetuoso a todas las mujeres que se sumaron a la marcha, ya que en ella se pudo ver a niñas, adolescentes y adultos mayores desfilando por una misma causa.

“Me parece respetable (sus acciones). Estuvimos en todo momento buscando que esta manifestación se llevará de la mejor manera para protección de las mujeres que estaban acompañando, porque hubo muchos colectivos, hubo muchas mujeres que salieron también con sus niñas, mujeres embarazadas, con discapacidad y capacidades diferentes”.

“En todo momento la instrucción que yo les di a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil era de que el acompañamiento siempre estuviera sin represión y con total libertad para que ellas expresaran su sentir como quisieran”.

Palacios Domínguez explicó que en Mazatlán no solamente existe el derecho a la manifestación libre, sino que buscarán apoyar a estos colectivos con acompañamiento para que resuelvan sus casos pendientes, tales como violencia de género, acoso o deudas de pensión alimenticia.

“Total libertad, este es un municipio de libertades. Y no solamente vamos a dejar que se expresen, también vamos a darle seguimiento y acompañamiento a todos los casos donde ellas manifiesten que hay todavía retos grandes, como lo es apoyo a las madres que buscan que los padres den una vida digna para sus hijos, y también para las personas que sufren violencia. No vamos a permitir que las mujeres de Mazatlán sufran ningún tipo de violencia”, asentó.