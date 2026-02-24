Descarta Alcaldesa que campaña Amamos Mazatlán tenga fines electorales

La campaña Amamos Mazatlán nació en la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo para promover lo que se tiene en el municipio y no tiene fines anticipados de campaña, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“La frase institucional de nuestra administración es Bienestar para Todos, Amamos Mazatlán es una campaña que nace en la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, el Sedectur, que es justamente para incentivar al consumo local”, añadió.

“Es una campaña que estamos haciendo y lanzamos también en conjunto con todas las cámaras y empresarios para dar a conocer y proyectar a Mazatlán como un lugar idóneo para hacer inversiones, para lugares turísticos, para el comercio y pues la verdad es que ha tenido muy buena aceptación y hemos estado haciendo ya en Sendero de Paz, que es Parque Central pusimos un parador turístico y lo hemos estado utilizando justamente para promover sobre todo el consumo local”.

Agregó que próximamente se va ver esta campaña en mercados, en tianguis, porque se quiere que la gente se sienta orgullosa de ser de Mazatlán y de la identidad que identifica como mazatlecos.

Se tiene proyectado tener más paradores fotográficos en la ciudad, uno de ellos en la Plazuela República donde se ponen otros de manera temporal como en Navidad y Carnaval y aumentan las ventas cuando están ahí, continuó.

La Presidenta Municipal informó que ya se registró la marca Amemos Mazatlán por parte del Municipio para poder utilizarlo en todo lo que son las impresiones, es una marca que se quiere tener durante el tiempo que queda a la actual administración municipal y se está promoviendo por parte de Sedectur y del empresariado para que se sumen a la campaña que ha gustado mucho.

Palacios Domínguez descartó que sea un acto anticipado de campaña en su caso en busca de la reelección.

“No, para nada, porque es del Municipio, el Municipio propiamente la registró, es de todas y todos los mazatlecos, es solamente una campaña que obedece a buscar fortalecer la economía dado al comercio, al turismo aquí en Mazatlán y de eso se trata, que que amamos todo lo que tiene que ver con nuestra tierra desde sus bellezas naturales, amamos todo lo que producimos aquí y todos los servicios también”, reiteró.

“Toda la gente amamos los pulmoneros, a los taxistas, a nuestras changueras, a los tianguistas, a todos, es una campaña que abraza a todos los mazatlecos y por eso queremos que todos la utilicen y la sientan suya, la sientan que pertenece a ellos”.