Descarta Alianza de Camiones de Mazatlán recortar horarios ante asaltos

Luego del asalto que sufrió el chofer de una unidad de la Alianza de Camiones de Mazatlán hace unos días, donde además fue agredido, el presidente de la organización Efrén Landell Osuna confirmó que la víctima se encuentra bien tras se atendido por su personal, mientras que los horarios de las rutas no sufrirán ningún cambio por este hecho.

Señaló también que mantendrán su compromiso con la ciudadanía para completar las rutas de 5 de la mañana a 11 de la noche durante los siete días de la semana, y dejarán el suceso en manos de las autoridades.

”Nosotros vamos a laborar normal, ese hecho (el asalto) no impide que sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo. Nuestra responsabilidad es trabajar todo el horario corrido, lo que siempre hemos tenido de 5 de la mañana a 11 de la noche, entonces el asalto ese fue espontáneo, como que no es de aquí la persona, no sabía que traíamos cámaras, y se dio, pero por mi modo”, señaló Landell Osuna.

”Mira, don José (la chófer) está bien, nada más el pómulo que le golpearon pues estaba muy golpeado, pero está bien. Le golpearon el pecho y el pómulo; el golpe en el pecho fue duro, pero más el pómulo que se le inflamó. Como saben, tenemos una enfermera en el Cerro Colorado y ahí se canalizó, ya el usuario fue atendido también por parte de la Alianza”.

Lamentó la agresión que sufrió el conductor pese a no negarse a entregar las pertenencias, ya que no fue un hecho que no vieron venir en ningún momento, por lo que espera que la gente de la Policía Municipal de con la persona y haga justicia.

”No fue mucho (lo robado), no es mucho, pero lo poquito o mucho, ya el agredir al operador es lo que no nos gustó; desgraciadamente el ladrón actuó de esa manera. Ellos (los operadores) saben que tienen que proteger su integridad, es entregar todo, como lo estaba haciendo el señor. Malamente la otra persona se comportó de esa manera”.

”La persona (asaltante) subió como pasajero y ya después los asaltó con pistola en la mano, entonces ahí pues no está bien, pero bueno. Seguridad sí nos ha apoyado, de hecho, ellos nos pidieron más información de dónde se había subido, dónde se había bajado, todo eso para ver si dan con el paradero de la persona”.

Explicó que quién manejaba la unidad camionera era un aprendiz de chofer, sin embargo, quien más recibió la agresión fue el propio instructor. En tanto, la denuncia no ha sido formal del todo, pero las autoridades ya cuentan con los respectivos videos.

”Lo que pasa es que el chofer es a la persona que golpearon, el otro es un aspirante a chofer, entonces el muchacho ya tiene tiempo practicando con los carros, ya tiene todo, pero el golpeado era el operador, solo le estaba enseñando. La denuncia ya lo tiene el Ministerio Público, denuncia formal no, pero ellos también no vieron bien la acción de la persona porque si ya estaban dándole todo, por qué agredirlo físicamente”.

Cámaras de seguridad ayudan a reducir asaltos

El presidente de la Alianza de Camiones recalcó qué su principal preocupación es la integridad de los operadores, motivo por el cual decidieron colocar en un principio las cámaras de seguridad que hoy solo son de mucha utilidad en estos casos.

”Sí nos preocupa esto, nos preocupa sobre todo la integridad de los operadores y de la gente, porque años anteriores ya no solamente asaltaban al operador, también asaltaban a los pasajeros, lo que nos llevó a poner las cámaras en las salas directamente a C4 y con ello disminuyó drásticamente el número de asaltos en la unidad”.

”El asalto ya es raro que pase, pero se dio. Ya teníamos rato que no pasaba, entonces, con las cámaras disminuyeron un 90 por ciento o más los asaltos. De hecho el año pasado no hubo ninguno, y este fue el primero que pasa este año”.