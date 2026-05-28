Descarta Cabildo interponer juicio por retraso de pago de $10.2 millones de pesos del Gran Acuario Mazatlán

En medio de una polémica de si este tipo de temas se deben llevar al pleno o nada más atenderse en comisiones, el Cabildo rechazó por mayoría interponer un juicio legal ante el retraso en el pago de cerca de 10.2 millones de pesos del Gran Acuario Mar de Cortés al Ayuntamiento de Mazatlán por el arrendamiento de espacios del Gobierno Municipal.

En las intervenciones regidores manifestaron que quienes están al frente del Acuario han estado abonando el adeudo, pero el retraso de los pagos también se debe a la baja de visitantes ante las condiciones de inseguridad que se viven en Sinaloa como ocurre con muchas empresas y personas y se debe ser empáticos con ellos.

Pero también pidieron que tanto el Tesorero Municipal como las instancias correspondientes informen a todos los integrantes del pleno del Cabildo de lo que se está haciendo al respecto de dicho adeudo y no haya desinformación como se aprecia actualmente en este y otros temas.

“Se instruya de manera inmediata por parte de la Presidenta Municipal para que a través de la Sindicatura en Procuración y la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos se inicie el procedimiento para el ejercicio de las acciones jurídicas, mercantiles y/o civiles en contra de la empresa Drakkar Acuariums S.A.P.,I. por el incumplimiento del adendum de fecha 12 de diciembre del 2025 del Contrato de Arrendamiento y la recuperación del adeudo más los intereses ya acumulados”, dijo la Regidora Gladis Fabiola Torres Torres al presentar el respectivo punto de acuerdo.

“Así como también las responsabilidades administrativas a los funcionarios involucrados que correspondan por la falta de acciones de cobro en términos de las obligaciones que le impone el cargo”.

Además, que en término de las facultades de la Sindicatura en Procuración, una vez iniciados los procesos jurídicos o administrativos ante el incumplimiento de pago rinda un informe pormenorizado ante el Cabildo en la sesión ordinaria inmediata posterior a la presente, añadió.

Ahí el Regidor por Morena Jesser Yael Martinez Sotero manifestó entre otros puntos, que la Regidora Torres Torres pertenece a la Comisión de Hacienda y en ella no se ha mencionado ni se ha tratado este tema y efectivamente sí hay un adeudo, pero también hay una mesa de trabajo entre el Secretario del Ayuntamiento Mosés Ríos Pérez, el Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo, para que la empresa en mención pague los adeudos que tiene y se ha venido repitiendo con otros temas.

El Regidor por Morena Giovanni Gamaliel González Zataráin y la Regidora Maribel Chollet Morán, manifestaron que no hay ninguna disposición legal que indique que todos los temas se tienen que tratar primero en comisiones, sino que cualquier tema de puede llevar al Cabildo en pleno para el conocimiento de todos sus integrantes y de la ciudadanía en general.

“Antes de pedir exhortos mediáticos o tratar de construir narrativas de confrontación lo responsable sería acercarse a las áreas competentes, revisar los expedientes completos y conocer el trabajo que ya se viene realizando desde hace meses”, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios ante este punto de acuerdo presentado por la Regidora Torres Torres.

Ante intervenciones en las que se expuso la crisis económica que se vive en Mazatlán y Sinaloa por la violencia que ha afectado el ingreso del Acuario y diversas empresas y comercios, se emitieron 11 votos en contra de que se inicie un juicio al Gran Acuario de Mazatlán, sino que se sea empáticos y continúen los trabajos en la respectiva mesa de trabajo pues hay interés de pagar de parte de quienes están al frente de ese atractivo turístico.