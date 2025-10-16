Descarta Feliciano Castro presión del Gobierno de Durango por caso de joven desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante el caso de desaparición del joven Carlos Emilio en Mazatlán, el Secretario General de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, descartó presiones por parte del Gobierno de Durango.

El funcionario estatal admitió que debido a las desapariciones registradas en Sinaloa, a diario se operan estrategias porque la violencia no ha sido superada.

Además fue cuestionado sobre si las autoridades de turismo, como Mireya Sosa, ya van tarde en aplicar un plan de crisis que revierta la imagen de duranguenses y familias de desaparecidos que están llamando a no visitar Mazatlán, a lo que insistió en que se está trabajando por el puerto.

“Se está trabajando. No vamos tarde, estamos trabajando en eso”, respondió sin mencionar el plan de crisis para revertir la mala imagen difundida en redes sociales de Mazatlán por estar involucrado el Secretario de Economía estatal, Ricardo Velarde, como propietario del lugar donde al parecer desapareció el joven duranguense.

Castro Meléndrez invitó a sumar esfuerzos a empresarios, gobiernos y a todos para seguir fortaleciendo a Mazatlán como destino.

El funcionario respondió que la investigación sobre la desaparición del joven originario de Durango se le está dando continuidad a cargo de la Fiscalía General del Estado, admitiendo que hasta el momento no se han reportado avances significativos.

Indicó que el Gobierno del Estado, con el apoyo de las fuerzas Armadas, realiza acciones de vigilancia y seguridad en el puerto y en todo el estado, tras preguntarle si será necesario establecer filtros en los bares y antros donde han desaparecido jóvenes en esta ciudad.

“Es lamentable que se viva una situación de esta naturaleza. Seres humanos que enfrentan un agravio, y nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias”, puntualizó.



Ataque contra Alcalde de Elota habría sido intento de despojo de auto

En otro tema, el Secretario General de Gobierno descartó que el Alcalde de Elota haya sufrido un ataque en su contra, sino intento de robo de vehículo.

Y es que cuando Richard Millán transitaba por la autopista Mazatlán-Culiacán, el miércoles por la tarde, informó que les intentaron atacar pero resultaron ilesos.

Castro Meléndrez dejó entrever en entrevista que al parecer fue un intento de robo de la camioneta en la que viajaba el Presidente Municipal y que la unidad no registró ningún impacto de bala en su carrocería.

También descartó saber cómo van las investigaciones al ser tema de la Vicefiscalía.

De acuerdo con informes del incidente, se registró a la altura del kilómetro 130 de la Maxipista Culiacán-Mazatlán, cerca de la comunidad de Jacola y Pueblos Unidos, que pertenecen a Culiacán.

Castro Meléndrez indicó que el miercoles se reunió con el Alcalde de Elota en su oficina para ver diversos temas y gestiones para ese municipio, y que posteriormente Richard Millán se regresó a su municipio sin problema alguno.

“Cuando él viene a La Cruz, de acuerdo por el reporte que tenemos, preliminar, hubo un intento de despojo de su vehículo. Él afortunadamente está bien, la camioneta no tiene ningún impacto, de tal manera que no fue un ataque directo al vehículo y a él. Ayer hablé con él. Hoy de la mañana, de nuevo. Él amaneció trabajando en su oficina, yo me comuniqué justo cuando venía para acá y me dijo: ‘Ya estoy en mi oficina, ya estoy trabajando’”, expresó.

Entrevistado en Mazatlán, el funcionario estatal reiteró que no tenía mayores detalles del hecho, pero fue claro al señalar que la unidad no recibió ningún impacto y que el Alcalde resultó ileso en este hecho.