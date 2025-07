Descarta Gobernador repunte de violencia en Culiacán y Sinaloa

A pesar de los hechos violentos recientes en Culiacán, el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya descartó que se presente un incremento de la violencia en ese municipio y la entidad y aseguró que se están reforzando las acciones para contrarrestar esta problemática.

“No, no, no, hoy tuvimos menos homicidios, por debajo que los que normalmente han ocurrido, no digo que se acabe, no estoy diciendo eso, sin embargo, no representa un repunte”, añadió Rocha Moya antes de un evento en la Presa Picachos.

Ante el reciente asesinato de un Comandante de la Policía Estatal Preventiva en Culiacán dijo que eso es lo que debe investigarse el por qué suceden las cosas.

“Eso es lo que debe investigarse el por qué suceden las cosas”, continuó tras decir que ya se está reforzando la seguridad en la entidad.

“Ya estamos reforzando, ya llegaron 500 elementos más ayer, antier y se están reforzando, hay más presencia, sobre todo presencia de la autoridad”.

También expresó que ya se ha hecho la solicitud de apoyo al Gabinete de Seguridad federal, todos los elementos de las corporaciones federales que llegan a la entidad es a solicitud del Gobierno del Estado.

“Hay además un planteamiento que me hizo la Presidenta ( de la República) para fortalecer justamente la Policía Estatal nuestra que tiene que ver con mejores condiciones para la investigación, el tema del C-4 tratar de hacerlo C-5, un poco más sofisticado en materia de recaudación de elementos en los delitos y nos van a llegar vehículos, 100 vehículos para efecto de convertirlos en patrullas y para el movimiento en general”, dio a conocer el Gobernador.

“Entonces sí hay un planteamiento, ahora que estuvo la Presidenta ya nos hizo una serie de propuestas, yo platiqué con ella, hablamos ella y yo sobre el tema y vamos a reforzar”.

Mientras que tras los señalamientos de presuntos abusos de parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva el pasado fin de semana en poblados de la sindicatura de Tacuichamona, en el municipio de Culiacán, subrayó que todo lo que se denuncia tiene que investigarse.

“Todo lo que se denuncia tiene que investigarse, todo lo que se denuncia, tiene que haber una denuncia formal (ante la Fiscalía General del Estado) para integrarse la carpeta correspondiente”, continuó Rocha Moya.

Añadió que aparte de Culiacán en el resto del estado la seguridad pública está bien, no se tiene problema.

DEBEN DE TERMINAR COLECTOR DE LA CONAPESCA EN AGOSTO

La construcción del colector pluvial frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca , en la Zona Dorada, de este puerto, debe ser terminado en el tiempo que está contemplado y que a fines de agosto próximo, manifestó el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

“Deben de terminarlo, ellos deben de terminarlo porque tienen un contrato que contempla todas las cosas, que va llover, que va haber esto, aquello, pero que ellos lo tienen que terminar en tiempo y si no ellos tienen una responsabilidad que cubrir en ese caso”, añadió Rocha Moya.

“Nosotros no andamos buscando que nos cubran alguna fianza o algo, lo que queremos es que la terminen, entonces ellos nos siguen diciendo que la van a terminar, a fines de agosto”.

Además informó que en Mazatlán también se contará con un Centro de Identificación Humana por el rumbo de la Universidad Politécnica de Sinaloa, al norte de la ciudad, entre varios puntos.

Rocha Moya estuvo este miércoles en el poblado de La Puerta de San Marcos, en la zona rural de Mazatlán.