Descarta Gobierno de Mazatlán la transmisión de algún partido del Mundial 2026 en el Municipio

Debido al elevado costo que representan los derechos de transmisión, el Ayuntamiento de Mazatlán no realizará transmisiones públicas de ningún partido del Mundial de Futbol 2026, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, evitando una erogación de varios millones de pesos de recursos públicos.

Expresó que las condiciones establecidas por los propietarios de los derechos de transmisión hicieron inviable que el Gobierno Municipal asumiera el gasto necesario para proyectar los encuentros de la justa mundialista.

“Este año 2026 decidimos no invertir en la transmisión del Mundial, pues porque son varios millones de pesos lo que costaba el poder hacerlo. Como ustedes saben la transmisión este año no pudimos hacerla por cuestiones de derechos de los privados que pusieron diversas condiciones”, comentó.

Asimismo, recordó que existen restricciones relacionadas con la difusión pública de los partidos y advirtió que pueden aplicarse sanciones a establecimientos o particulares que realicen transmisiones con fines de lucro sin contar con las autorizaciones correspondientes.

De tal forma, mencionó que el Ayuntamiento se mantuvo atento a la información difundida entre el sector restaurantero y comercial sobre las disposiciones relacionadas con el Mundial, con el propósito de evitar afectaciones económicas derivadas de posibles incumplimientos.

“Va a haber multas para quien haga transmisiones con fines de lucro, hay que decirlo. En ese sentido nosotros queremos proteger de cualquier situación que afecte al municipio y las arcas municipales”, expresó.

Sin embargo, a pesar de que no habrá transmisión pública organizada por el municipio, el Gobierno de Mazatlán realizará una actividad especial para celebrar el inicio de la máxima fiesta del futbol internacional.

Bajo el nombre “Amamos el Fútbol, Amamos Mazatlán”, el evento se llevará a cabo en Olas Altas una vez concluido el partido inaugural. Para ello, se cerrará a la circulación el tramo comprendido entre el Monumento al Venadito y el Escudo de Mazatlán.

La Alcaldesa invitó a la ciudadanía a participar en esta convivencia familiar, en la que se contará con música en vivo de banda sinaloense, además de un Bazar del Bienestar con la participación de 58 emprendedores locales.

El programa contempla también intercambio de estampitas mundialistas, activaciones recreativas para niñas y niños y la participación de diversas empresas patrocinadoras, con el objetivo de generar un ambiente de convivencia para residentes y visitantes.

En otro tema relacionado con el arranque del Mundial, la Alcaldesa informó que algunas áreas administrativas del Ayuntamiento tendrán la posibilidad de seguir el partido inaugural, aunque, aclaró que no se suspenderán labores ni se cerrarán las oficinas municipales.

Además, precisó que dependencias operativas como Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Escuadrón Acuático continuarán desempeñando sus funciones de manera normal para garantizar la atención a la ciudadanía y la prestación de los servicios públicos.

Palacios Domínguez reiteró que los contribuyentes podrán acudir a realizar sus trámites y recibir atención en Palacio Municipal durante el horario habitual, ya que el funcionamiento de la administración municipal no se verá interrumpido por el inicio de la Copa del Mundo.