Descarta Operadora de Playas de Mazatlán restricciones ante erosión

Es difícil restringir zonas de playas en Mazatlán para revertir la erosión costera porque cada vez hay más construcciones, señaló el titular de la Operadora y Administradora de Playas, Ángel García Contreras.

Comentó que ante la creciente erosión de playas de Mazatlán ya no deben autorizarse nuevas edificaciones dentro del litoral, sobre todo en la zona de Cerritos, que aún no está tan impactada.

“Planear porque tenemos una parte del litoral amplio para que no se autoricen edificaciones dentro de la zona litoral, ya no digamos de la zona federal, sino detrás de la zona para conservar nuestras playas, si no se va a depredar nuestro principal atractivo turístico que son las playas”, expresó.

Por el momento, detalló que de acuerdo a la segmentación, Mazatlán cuenta con 21 kilómetros de playas, 16 kilómetros, desde Cerritos hasta Olas Altas, son para uso turístico y comercial, de los cuales sería muy difícil establecer medidas de restricción, pero sí se deben conservar porque son el mayor atractivo del destino para revertir el efecto de la erosión costera.

Lo ideal, argumentó para conservar las playas, es que siempre se construya atrás de la duna, pero los que ya construyeron cerca tienen menos playas y mayores riesgos porque no están autorizadas las escolleras.

Por esta situación, consideró que en adelante se debe planificar en la parte de las zonas que aún no están impactadas como en las playas de Cerritos, para que no se autoricen edificados dentro de la zona del litoral.

“Hay que planear porque también tenemos una parte del litoral muy amplio que aún no está impactado, sobre todo para la zona de Cerritos, no autorizando edificaciones dentro de la zona litoral, ya no digamos en la zona federal para que podamos conservar las playas”, asentó.

Contreras adelantó que ya existen nuevas disposiciones dentro del actualizado Plan Rector de Desarrollo Urbano que exigen el respeto para que los nuevos desarrollos respeten los nuevos criterios técnicos.

Además, agregó que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez está por anunciar los avances de la Agenda Verde buscando que la playa de la franja costera del malecón reciba la Certificación Platino de la NOM 120.

Contando actualmente con certificaciones de playas limpias en Gaviotas, El Verde Camacho, Cerritos, Luna Bonita y Estrella del Mar.

En lo consecuente, dijo que la Operadora de Playa seguirá vigilando los impactos ambientales, además de los operativos de limpieza para duplicar los esfuerzos en los periodos de mayor afluencia de visitantes.