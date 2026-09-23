Descarta por ahora Alcaldesa de Mazatlán alerta ante huracán Polo, aunque se vigila su trayectoria

Aunque Mazatlán permanece sin alerta por el huracán Polo, que se degradó a categoría 4, la Coordinación de Protección Civil Municipal mantiene vigilancia sobre su trayectoria ante cualquier cambio que pudiera acercarlo al puerto, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Palacios Domínguez señaló que el Gobierno Municipal mantiene comunicación con el Gobierno del Estado y Protección Civil para seguir la evolución del fenómeno, aclarando que la ausencia de una alerta no significa que se haya suspendido la vigilancia, por lo que el Consejo Municipal de Protección Civil ya fue instalado y permanece en sesión permanente ante la posibilidad de que cambie el pronóstico.

“Ahorita no tenemos ninguna alerta. No hay ningún indicio de que cambie de trayectoria, por lo tanto, ahorita estamos fuera de la alerta y estamos monitoreando todo el fenómeno”, comentó.

La Alcaldesa aseguró que, si las autoridades detectan el menor indicio de un desplazamiento de ‘Polo’ hacia Mazatlán, se preparará a la ciudad y se informará oportunamente a la población.

“Por supuesto que estamos monitoreando todo el fenómeno y ahorita no tenemos ninguna posibilidad de que llegue a costas mazatlecas, pero tenemos un consejo que ya se instaló, que está en sesión permanente”, declaró.

“En dado caso que se llegue a tener el menor indicio de que puede cambiar de trayectoria para acá, se va a preparar la ciudad y vamos a alertar a la población”, añadió.

Aunque no hay una alerta por la trayectoria del huracán, el pronóstico meteorológico de Protección Civil de Mazatlán para este miércoles 23 de septiembre prevé oleaje de 1 a 2 metros de altura, un cielo de medio nublado a nublado, temperaturas máximas de 34 a 38 grados y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones en el mar, se recomienda a los bañistas extremar precauciones, atender las indicaciones de los salvavidas y evitar ingresar al agua si observan oleaje fuerte.

El pronóstico de oleaje exige cuidado en las playas aun cuando, según lo declarado por la Alcaldesa, Polo no represente por ahora una amenaza de impacto directo para Mazatlán.

Palacios Domínguez pidió a la población consultar los canales oficiales del Gobierno Municipal para conocer las actualizaciones sobre el fenómeno y cualquier aviso que pudiera emitirse.

“Lo que recomendamos a las y los mazatlecos es que estén siempre monitoreando los canales oficiales de Gobierno Municipal para poder seguir la trayectoria de este fenómeno”, puntualizó.

De esta forma, mientras se mantiene la vigilancia sobre “Polo”, el llamado para quienes acudan a las playas es atender las indicaciones de los salvavidas y tomar precauciones ante el oleaje previsto de 1 a 2 metros.