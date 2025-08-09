Descarta Rocha Moya aumento en tarifas de transporte público en Sinaloa

MAZATLÁN._ El costo de transporte público en Sinaloa no tendrá ningún incremento, aseguró el Gobernador Rubén Rocha Moya, a pesar de que en los últimos días transportistas han manifestado su interés por aumentar la tarifa.

Ante la incertidumbre que se ha generado en la ciudadanía por un posible incremento en los precio, el Mandatario estatal afirmó que las tarifas actuales se mantendrán.

Expresó que para que un aumento en el costo pueda ser autorizado, se requieren estudios de diversa índole para evaluar si es conveniente el poder aplicar una modificación en el costo de los boletos en transportes urbanos.

“No hay ningún aumento ahorita, las tarifas se mantienen, tendríamos que hacer un estudio, un trabajo en conjunto y yo he estado platicando con los transportistas, y ellos quieren la tarifa, lo que ustedes les dicen también”, expresó.

De esta forma, Rocha Moya explicó que cualquier modificación deberá ser evaluada por el Consejo Técnico de Movilidad, integrado por diversas dependencias estatales y dentro de los plazos establecidos por la Ley de Tránsito de Sinaloa.

La incertidumbre con respecto al cambio de precio del transporte público surgió cuando se difundió una propuesta para elevar de manera considerable el costo de transporte urbano pasando de 12.50 a 18 pesos.

Inmediatamente la propuesta generó rechazo por parte de los usuarios, que argumentaron que el servicio actual no justifica un incremento de esa magnitud en el precio.

Por su parte, hace un par de días, el director de Vialidad y Transporte en Sinaloa, Marco Antonio Osuna Moreno, lo calificó como “improcedente e ilógico”, por lo que dicha propuesta no es factible.

Además, señaló que, para modificar las tarifas de transporte, no solamente se debe de considerar a los camiones urbanos, sino también a taxis y transportes de carga debido a lo que representan los costos por kilometraje.