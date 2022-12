Descarta Rocha tomar medidas sanitarias como la vuelta del cubrebocas por Covid-19

SANTA MARÍA, ROSARIO._ No se tomarán medidas sanitarias por el aumento de casos de Covid-19 en Sinaloa, como puede ser la vuelta del cubrebocas obligatorio, afirmó Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado.

El representante del Ejecutivo Estatal precisó que actualmente no hay problemas de hospitalización a causa de esta enfermedad en la entidad, y que de nuevo instaurar protocolos, tal vez causaría miedo en la población.

“No estamos en eso, no hay problemas de hospitalización, de gravedad, defunciones mínimas, sí hay, hay dos-tres, pero no tenemos el problema...necesitamos que la gente viva sin miedo, que sienta que está superando una etapa, entonces no puedes estarles diciendo ‘el bozal por favor’, para todo eso hay tiempos, y cada medida que se toma de nuestra parte son medidas serias”, recalcó.

El Gobernador del Estado sostuvo que es decisión de cada quién el cómo cuidarse, y que en su caso, cuando le dio Covid-19 la semana pasada, se lo atendió como si fuera una gripe cualquiera.

“Tenemos que cuidarnos, por ejemplo, a mí me dio Covid ahora en la semana pasada ¿qué dice el médico? me atiende, y me atendió el médico anterior, el que me dio en el último Covid, y me dice ‘voy a curarle una gripa’, ya no es lo de antes”, indicó.

En el último reporte Covid-19, disponible en la página de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, hasta el 6 de diciembre en Sinaloa se presentaron 34 casos nuevos de esta enfermedad, la mayoría presentándose en Culiacán, con 23 contagios.