Descarta Secretario de Seguridad en Mazatlán omisión en atención de reporte de ataque en Villa Unión

Tras descartar que haya habido presunta omisión por parte de elementos de la corporación a su cargo para atender el reporte de una agresión la mañana del domingo en Villa Unión donde fue asesinada una pareja, el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán Jaime Othoniel Barrón Valdez dijo que corresponde a la Fiscalía General del Estado investigar y determinar si fue correcta o no esa actuación.

“Es una facultad propia de la Fiscalía y lo tiene que hacer, nosotros estamos atentos a cualquier requerimiento para proporcionar cualquier información que se necesite, hasta el momento (la Fiscalía no ha notificado que se presente algún elemento a declarar al respecto) no, ninguna”, añadió en entrevista.

“No, por parte de nosotros no (no hubo omisión en la atención de este reporte), nosotros atendimos como lo comenté la vez pasada el reporte, cuando tuvimos conocimiento hicimos lo propio, pero ya será la autoridad investigadora la que determine si fue correcto o no fue correcto dependiendo cuáles son las situaciones legales, ya la consideraciones ahí dentro de la investigación, nosotros atendimos, de manera inmediata hicimos nuestros protocolos de seguridad”.

Fue cerca de las 2:30 horas del domingo 7 de diciembre cuando un grupo de personas armadas atacaron a balazos un domicilio ubicado en la Colonia Sixto Osuna, en Villa Unión y después lanzó artefactos explosivos, privando de la vida a una pareja que habitaba en lugar, pero fue presuntamente hasta las 7:00 horas cuando llegaron los elementos de las diferentes instituciones de seguridad.

El lunes, el Secretario de Seguridad Municipal reconoció que tras recibir el reporte de los hechos, los elementos de la Policía Preventiva Municipal comisionados en Villa Unión esperaron cerca de media hora el refuerzo de elementos de instituciones federales para acercarse al lugar del reporte de la agresión por seguridad de los mismos policías al presumirse presencia de delincuencia organizada.

En entrevista el martes en Culiacán, la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, manifestó que se investigaba alguna posible omisión de parte de la corporación local.

“Si se deriva de una confirmación que hubiere alguna omisión por parte de las autoridades preventivas ya eso lo determinaría la propia investigación, entonces sí procedería nada más de verificar y de confirmar que hubo una omisión por parte de oficiales operativos”, añadió Sánchez Kondo.

“La causa de muerte que se determinó de ambos cuerpos fue asfixia por intoxicación de monóxido de carbono, fue por intoxicación de monóxido la causa de muerte”.

También dijo que en el lugar fueron encontrados dos artefactos explosivos que no detonaron.

La Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez manifestó sobre las declaraciones de Sánchez Kondo que le corresponde a la Fiscalía pronunciarse al respecto.

“Le corresponde a la Fiscalía pronunciarse al respecto... por supuesto como lo marque la ley, nosotros vamos a estar respetando las investigaciones que se lleven y le corresponde ya a la Fiscalía pronunciarse al respecto y dar los detalles de esas investigaciones”, expresó Palacios Domínguez.