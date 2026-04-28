Descarta Secretario de Seguridad en Mazatlán que hechos violentos sean un reto a las autoridades

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, descartó que los hechos violentos recientes en Mazatlán, como el ataque a balazos el lunes a una vivienda en el Fraccionamiento Villas del Rey, donde después fueron detenidos cuatro hombres, sea un reto a las autoridades en Mazatlán.

”No, no, nosotros no vemos así, nosotros atendemos cada uno de los reportes, no le ponemos ese tipo de adjetivos como retos, ese tipo de cosas, nosotros atendemos los eventos”, añadió.

”Tenemos las unidades de análisis trabajando, los datos, las incidencias y vamos reforzando cada uno de los puntos, no es una zona con una incidencia elevada o prioritaria esa de hecho, no tenemos identificada como una zona de foco rojo o de conflictos si así lo pueden llamar”.

También dijo que la detención de las cuatro personas tras el ataque a la casa fue realizada por autoridades federales y estatales.

Expresó que diariamente se tienen en las Mesas de Seguridad labores de coordinación, no propiamente como un operativo con un nombre, pero sí se van viendo los puntos que se tienen que reforzar, que atender y ante el próximo puente laboral largo será la zona turística y comercial por la llegada de cruceros turísticos para los que sí se tiene un operativo especial.

Reiteró que para cualquier eventualidad que se vaya presentando o donde haya un aumento de afluencia de personas se va atendiendo.

Barrón Valdez precisó que por la presentación del artista Chayanne el próximo fin de semana en el estadio El Encanto sí se tiene diseñado un operativo especial de seguridad tanto interna como perimetral en toda la zona, es parecido a los operativos que se realizan en Carnaval y el Estadio de Beisbol Teodoro Mariscal en esas fiestas.

”Ahí la mayoría de la seguridad se centra en el evento, entradas y salidas, revisiones, cacheos y la parte de la seguridad perimetral para evitar que ingrese alguna cuestión que pudiera generar un riesgo para nosotros, hay experiencia en ese tipo de eventos masivos, tenemos en el Carnaval eventos similares en número de personas que se puedan presentar”, subrayó Barrón Valdez.

”En el estadio hay una coordinación especial y tenemos el conocimiento para que se lleve a cabo sin novedad, que salga blanco todo, con los tres órdenes de gobierno, aquí todo se trabaja de manera coordinada”.