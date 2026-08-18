Descarta titular de la SSPM que delincuentes se sientan con libertad de matar

Después de que en lo que va de agosto ya van cerca de 37 personas asesinadas en este municipio, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, descartó que los delincuentes se sientan en libertad de matar en Mazatlán porque han logrado detenciones importantes.

“No digamos que es como que se sienten con libertad (para cometer asesinatos) porque ha habido detenciones importantes, entonces eso habla que no lo hacen con esa facilidad”, añadió Barrón Valdez tras sostener la tarde de este martes una reunión con la Alcaldesa provisional Minerva Osuna Zavala en el Palacio Municipal.

“No podría ponerle un nombre como un reto (a la autoridad), es una cuestión que sería muy subjetivo poder hacer eso, el reto que tenemos nosotros es disminuirlo y la atención que le damos, no es una preocupación sino una ocupación para la autoridad tanto municipal, federal y estatal disminuir los eventos delictivos al mínimo”.

En la sesión ordinaria de Cabildo realizada el pasado jueves la Regidora y presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés, manifestó que en julio se registraron 36 homicidios dolosos en Mazatlán, por lo que fue el mes más violento del año hasta ese momento en este municipio.

Sin embargo, en agosto ya van cerca de 37 personas asesinadas en Mazatlán, por lo que el actual sería ya el mes más violento del año en este municipio.

Barrón Valdez también reiteró que la estrategia de seguridad sí ha dado resultados importantes en Mazatlán, se ha dado una disminución en los hechos delictivos, en los hechos en general también hubo una disminución como de 123 en una semana a menos de 80 en otra semana, en el robo a comercio hubo una disminución del 88 por ciento.

“Sí hay resultados importantes, lo que pasa es que también hace falta hacer del conocimiento de la sociedad el trabajo que se está realizando, las intervenciones, tanto las labores de inteligencia, de investigación, los aseguramientos que se han dado, todas las personas detenidas, nosotros”, continuó.

“Yo personalmente realicé una detención el viernes de dos personas con arma de fuego, droga, o sea, tanto la Policía Municipal, las autoridades federales han realizado aseguramientos importantes y eso habla de que la estrategia va funcionando, lo ideal sería que no existiera ningún evento delictivo, pero se presentan en algunos casos y todo eso se va analizando y todas esas operaciones, todos esos detenidos nacen de eso”.

Reiteró que los resultados son importantes en materia de seguridad y en el caso de los homicidios ya los motivos o las razones para que se cometan en la SSON sí tienen sus análisis, pero de manera personal no las puede exponer, hay investigaciones que también realizan las autoridades federales.

“Hay cuestiones que tienen que ver con delincuencia organizada, otras que tienen que ver con delincuencia común, pero yo creo que ahí sería la autoridad investigadora la que tiene que dar un posicionamiento”, continuó.

Además, expresó que en la prevención del delito el área de Programas Preventivos de la SSPM trabaja con los niños en las escuelas, también en los grupos de segurichat da información, se realizan las Jornadas de Paz y algunas actividades se han llevado a cabo de manera coordinada con la autoridad federal.

Ante el asalto a dos joyerías en el Centro de la Ciudad en los últimos 15 días, el más reciente el pasado viernes, dijo no tener datos si se trata del mismo responsable y las investigaciones ya las realiza la Fiscalía General del Estado.

“Nosotros de nuestra parte sí realizamos el seguimiento de esa persona, se nos perdió entre las colonias, hay unos datos también importantes que tenemos nosotros, pero la Fiscalía es la que lleva la investigación directamente”, reiteró Barrón Valdez.

También dijo que el hacer las cosas bien y el cumplir con la ley se van a tener cosas positivas.