MAZATLÁN._ Durante julio se han tenido tres incidentes con embarcaciones en el puerto, pero nada de gravedad; los pasajeros fueron trasladados a tierra y los tripulantes saben cómo actuar en estos casos, señaló el Capitán Regional de Puerto de Mazatlán.

“Han sido coincidencia, hemos tenido en este mes de julio tres incidentes, uno fue el 6 de julio, otro el 12 y otro el 14. Digo incidentes porque no hubo nada que lamentar afortunadamente y fueron fallas que ocurren normalmente en todos los barcos, así como aquí en la ciudad fallan los vehículos, pues también en el mar pueden fallar”, explicó Luis Antonio Barreiro Varela.

”El incidente del 6 de julio fue del yate Platino, tuvo por ahí una pequeña vía de agua, los pasajeros fueron llevados a tierra sin ningún problema y el yate entró por su propia máquina, con su máquina sin problema, y ya está en el astillero reparándose, no hubo nada que lamentar”.

El Capitán de Navío agregó que el 12 de julio se registró una pequeña colisión entre dos catamaranes, pero todos los pasajeros fueron puestos seguros en tierra por personal de la Estación de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de Marina Armada de México y del Escuadrón de Salvamento Acuático.

Las dos embarcaciones entraron a reparación a puerto por sus propias máquinas.

El último incidente fue el 14 de julio y fue de un catamarán al que le falló la máquina que a la altura de conocido hotel ubicado en la Zona Dorada, por lo que ya no pudo seguir adelante y sus tripulantes tomaron la decisión de vararse en la playa.

“O sea, fue como un desembarco y los 26 pasajeros solitos se desembarcaron en la playa, ninguno sufrió ningún golpe, ni accidente ni nada y pues ya la embarcación ya fue rescatada, se tuvo que partir en pedazos para poderla sacar y como les digo, son cosas que como fueron con poco espacio de intervalo a lo mejor es lo que pueda prender la atención, llamar la atención, pero no, han sido cosas normales que pasan”, indicó el Capitán Regional de Puerto de Mazatlán.

“Lógicamente en esta temporada vacacional vamos a tener todavía más vigilancia para poder apoyar, pero esto es como nuestros carros, fallan, igual los barcos también llegan a tener fallas en el mar, lo importante es que estén preparadas las tripulaciones y que nosotros aquí en tierra estemos listos para apoyar ya sea con la Policía Acuática, con la Ensar y Capitanía de Puerto”.

Barreiro Varela precisó que entre los dos catamaranes fue una pequeña colisión, pues en el mar está la corriente y el viento.

“Es algo hasta cierto punto podemos llamarle normal, a lo mejor no se debieron haber acercado tanto, eso sí, pero no hay nada que perseguir, se hicieron las investigaciones y son incidentes, nada más que lo que llama la atención. Repito, es de que hayan sido en el mismo mes tres, que no se nos había dado, pero no hay nada de qué preocuparse, todos los prestadores de servicios mis respetos para ellos, ahí tuve una reunión con ellos donde nuevamente recalcamos todos los puntos de seguridad y pues saben que cuentan con el apoyo de la Capitanía de Puerto a través mío, de la Región Naval y de la Policía Acuática”, reiteró.

El Capitán expresó que en la reunión del miércoles lo recalcó con los prestadores de servicios que tienen que poner mucho interés en que toda la gente lleve sus chalecos salvavidas para que todo salga bien.

“Ahorita están los operativos por parte de la Región Naval la Operación Salvavidas, por parte de nosotros el operativo de vacaciones, el Municipio también tiene su operativo, entonces sí tenemos más gente que estamos más al pendiente conforme vaya incrementándose la afluencia de los turistas, ahorita es pequeña todavía”, añadió.

También dijo que es muy cuidadoso en los pronósticos de las condiciones climatológicas durante el día, se apoya en los boletines meteorológicos, pero sobre todo en el recorrido visual y en las opiniones de la terminal marítima, de los pilotos, de los delegados honorarios de las marinas para poder hacer un buen consenso y tomar decisiones si se restringe el puerto, si se cierra, si se abre, por lo que se les recalcó a los prestadores de servicios que tienen que tener paciencia cuando está restringido o cerrado el puerto.