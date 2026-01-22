Descartan daños ambientales tras embancamiento de tráiler en Playa Norte, en Mazatlán

“La verdad es que es una infraccción del Bando de Policía y Buen Gobierno, pero que por pura formalidad Profepa revisó y no hay ningún impacto ni mucho menos en la playa”, explicó tras ser cuestionado si existía alguna sanción por la entrada del tráiler hasta la citada zona federal marítimo terrestre.

La infraccción contra el conductor de la unidad corresponde al Bando de Policía y Buen Gobierno, aclaró el delegado de Semarnat, Renato Ocampo Alcántar.

MAZATLÁN._ La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente descartaron daños en la zona de Playa Norte, donde embancó un tráiler la noche del miércoles.

El funcionario federal justificó que en el área donde incursionó el chofer de la pesada unidad no es de anidación de tortugas, ni es una zona natural protegida.

“Semarnat, a través de Profepa, para cubrir todas las formalidades, efectivamente hizo una revisión. Es una playa en donde no hay campamento tortuguero, que es lo que pudiera en un momento determinado ser adjudicable una sanción porque se haya violentado un espacio de campamentos tortugueros, pero no fue el caso”, dijo.

“Entonces, no hay ninguna afectación en el área de la zona federal, sino que la persona trasgredió el Bando de Policía o el gobierno introduciendo un automotor, como es un tráiler, a una zona donde pudiera haber habido ciudadanos, y poner en riesgo la vida de otros visitantes o incluso de los pescadores”.

En todo caso, sostuvo que por lo mismo le corresponde al Municipio multar o presentar la denuncia.

“No sé cuáles eran las condiciones de la persona que estaba manejando el tráiler, pero sin duda los que tienen que accionar ahí es a través del Bando de Policía y Buen Gobierno, la Policía Municipal Preventiva y, en su caso, si lo determina el juez de Barandilla, presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado”, explicó.

“Es una acción, por ser una infracción del Bando de Policía y Buen Gobierno, tiene que ser de índole municipal, porque es una infracción. Ahí el juez de Barandilla determinará si hay un delito que perseguir o es una falta administrativa. Eso lo determina el Ayuntamiento a través de sus jueces de Barandilla. Y en caso de que haya una necesidad de presentar una denuncia, porque así lo amerita, pues se presenta la denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, pero eso lo determina el juez de Barandilla”.

Ocampo Alcántar aclaró que existe un convenio de colaboración interinstitucional para que el Municipio de Mazatlán vigile y actúe en playas, de ser necesario, como es este caso.

“En los convenios de colaboración que tenemos con los ayuntamientos en particular, se pide la colaboración porque es indispensable que las fuerzas públicas actúen también en la playa en caso de ser necesario y que esté en riesgo la ciudadanía. Por eso es una infracción del Bando de Policía o del Gobierno”.

Por su parte, el delegado en Sinaloa de Profepa, Marco Antonio Moreno, dijo que en el caso del tráiler que se metió a Playa Norte, no existe ningún delito o infracción que se sancione por parte su dependencia y/o Semarnat.

“No se trata del Área Natural Protegida o sitio de anidación de tortugas en temporada de desove... y no se provocó ningún daño al ecosistema”, confirmó.