A través de un comunicado, el director de Relaciones Institucionales de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlan, Sergio Romero Barrera, aseguró que no ha habido cancelaciones en las reservaciones para este puente patrio.

Afirmó que que sí ha habido turistas que han llamado para preguntar por la situación, ante los hechos de violencia en el centro de Sinaloa.

“El día de hoy se ha vertido información que han cancelado para el próximo puente patrio hasta 50 por ciento de reservaciones, esta información es incorrecta e irresponsable”, dice el comunicado.

“Han existido algunas llamadas de clientes a nuestros hoteles socios preguntando la situación en Mazatlan pero NO cancelaciones”.

El puente patrio, asegura la Asociación, va a registrar altos porcentajes de ocupación.

Es errónea la información de Canaco: José Gámez

José Gámez, integrantes del Comité de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, afirmó que las expectativas de reservaciones hotelera en Mazatlán para este fin de semana son del 80 por ciento y que la información que dio Canaco-Servitur Mazatlán que es una información completamente errónea.

”Es completamente errónea, no sé dónde sacaría esa información, desconozco, la Canaco no son hoteles, ellos tienen que ver con otros negocios afiliados, lo que menos tiene son hoteles afiliados, y yo desde que toda esta situación ha estado, independientemente eso, diario monitoreamos las ocupaciones, diario monitoreamos lo que sucede”. afirmó.

”Lo que sí te puede decir, a raíz de todo esto, que, digamos lo entendemos, es anormal completamente, pero lo entendemos, lo que sucedió de entrada, lunes, martes, sobretodo, se frenaron las reservaciones, se frenaron las reservaciones, no cancelaciones.

Recomienda no viaje de noche

”Cuál es mi recomendación y qué es lo que yo hago? Porque yo me la vivo viajando, no viajo de noche por ninguna carretera del País, del País, del País, o sea, yo le digo, no viajen de noche, o sea, si van a venir temprano para que no les agarren la noche, si ya te agarró las 5, si vienes, si estás pasando por una ciudad, metase a un hotel. La ciudad está tranquila”, afirmó.

”Si vienes de Culiacán ahí sí mucho cuidado, si vienen por carretera mucho cuidado, si vienes acá de Durango, Coahuila, Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León por carretera, Tamaulipas, por carretera, tengan mucho cuidado, o sea, no pasa nada, pero hay menos incidentes por acá. Creo que ayer, antier, salió una nota ahí de los que pasaba en la caseta de Mesillas, y boom se generaron las alertas, y anoche salió lo que pasa en el túnel el sinaloense”.

Ayuda para cambiar de fecha

José Gámez señaló que la carretera a Mazatlán está abierta y que apoyan a los turistas si deciden cambiar de fecha de reservaciones.

”No circulen en la noche, si deciden, primera opción, pues le cambiamos de fecha, segunda opción, si desean cancelar, pues les apoyamos también, en estos momentos tenemos qué apoyar, imagínate pobre gente, mucha gente que haga el esfuerzo por sus vacaciones, bla, bla, bla, y por x o y circunstancia no puedes venir, y te vamos hacer que pierdes tu dinero, no, para nada, eso no, nomás faltó que declarara que cancelaron y van a perder su dinero, nomás faltó que dijera eso”.

Reservaciones al 80%

José Gámez dijo que anda como en 80 por ciento las reservaciones para las fiestas patrias en hoteles de Mazatlán.

”Antes de todo esto, afortunadamente teníamos un buen porcentaje de cuartos reservados. Te mentiría porque nosotros vamos más sobre lo pasado, pero más menos, más menos, andamos sobre los 80 ya reservado, qué buscas cancelaciones, pudo haber habido cancelaciones, pero no canceló el 40% o sea, no canceló el 50%, no, ilógico, te repito y eso eso lo estamos monitoreando diario, tu servidor me entero diario. Estoy en contacto con el secretario de Turismo, diario, diario, y anoche mismo le mandé, porque el comunicado ese me llegó a mí, el que les llegó a ustedes, sí, sí, me lo mandó un medio y yo le dije al medio con toda la confianza que le tengo, mira todo eso es falso, o sea, es irreal, y ese medio no lo publicó”.

El porcentaje muy bajo

El integrantes del Comité de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas dijo que el porcentaje de cancelaciones es menor del 2 por ciento.

”Nombre, con los hoteles con los que he estado en contacto, un 2 por ciento sería exagerado, te repito, no sé de dónde sacó esa información, con muchísimo respeto. No sé dónde está toda la información y si tiene la información, pues te diga, ella tiene un hotel, no, supongo que es su hotel, supongo, no sé, no sé”.

Al 75 y 80 por ciento de reservaciones: Manguart Sánchez

Por su parte, José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, informó que las expectitivas de ocupación hotelera para este fin de semana es del 75 y 80 por ciento con motivo de los festejos patrios.

”Para este fin de semana tenemos una expectiva de ocupación de entre un 75 y 80 por ciento con motivo de los festejos patrios, sabemos que esta fecha siempre ha sido importante para Mazatlán, este año no será la excepción, afirmó Manguart Sánchez.

”Y aprovecho este conducto para precisar que entre cancelaciones y reprogramaciones de reservaciones no se supera el 4 por ciento, es decir, han sido mínimas a este momento, y confiamos que la experiencia de los tres niveles de gobierno permitirá garantizar la seguridad que ha caracterizado a Mazatlán y que hoy en día pues está vigente y que la gente podrá tener una experiencia gastronómica, del Centro Histórico, del Malecón, de las playas, del Acuario, del nuevo Museo de la Ballena, el tour de playa, y nosotros haciendo todo lo propio para que la gente, se lleve una excelente experiencia.