$!Descartan riesgos en obras al interior del Mercado Pino Suárez, en Mazatlán

Ante la preocupación de algunos locatarios por tener los muros con los 300 medidores en los mismos sitios antiguos, el funcionario municipal Martín Gallardo Noriega, explicó que por ello se instalará todo nuevo en equipo y cableado para reducir esa posibilidad.
Toda vez que la Unión de Locatarios habrían propuesto en coordinación con el INAH que los 300 medidores y transformadores fueran ubicados en el segundo nivel del mercado, en un espacio disponible. Pero esa opción no prosperó.
“Esas inquietudes están más relacionadas con el estado antiguo del cableado y los empalmes realizados entre los propios comerciantes”, en ese sentido, Gallardo Noriega aseguró que los trabajos que ejecuta el Gobierno del Estado permitirán eliminar dichos riesgos porque todo será nuevo.
Sobre la duración de las obras, estimó concluirá en aproximadamente un mes más.
Así que los trabajos de electrificación en el centenario mercado municipal Pino Suárez ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad continúan realizándose sin contratiempos, destacó.
Actualmente están metiendo cableado subterráneo para colocar las conexiones entre los locales y posteriormente repondrán los medidores por la calle Leandro Valle, la Serdan y Melchor Ocampo, en los sitios donde siempre han estado, detalló el director de Obras Públicas de Mazatlán.
Gallardo Noriega expuso que las tres estaciones no incomodarán a los negocios que actualmente los tapan, porque son movibles.
Basado en el avance de los trabajos al interior del centro de abastos, luego de haber logrado el acuerdo entre el INAH, locatarios, municipio y Gobierno del estado, la instalación de transformadores y medidores se realizará lo más seguro posible.
En cuanto a una posible sanción para el contratista que levantó la barda por la banqueta de la calle Melchor Ocampo y que tuvo que derribarlo por no estar autorizada y dañar una zona protegida como patrimonio de la humanidad, dijo desconocer si habrá consecuencias.
Aclaró que existía un proyecto inicial en el lugar donde se estaban construyendo los muretes sobre la banqueta por Modatelas, y que está siendo modificado por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado para ser presentado ante el municipio y posteriormente ingresarlo para su revisión, a través de la ventanilla única del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como marca el procedimiento por ser una zona protegida.