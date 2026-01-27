$!Descartan riesgos en obras al interior del Mercado Pino Suárez, en Mazatlán

Ante la preocupación de algunos locatarios por tener los muros con los 300 medidores en los mismos sitios antiguos, el funcionario municipal Martín Gallardo Noriega, explicó que por ello se instalará todo nuevo en equipo y cableado para reducir esa posibilidad. Toda vez que la Unión de Locatarios habrían propuesto en coordinación con el INAH que los 300 medidores y transformadores fueran ubicados en el segundo nivel del mercado, en un espacio disponible. Pero esa opción no prosperó. “Esas inquietudes están más relacionadas con el estado antiguo del cableado y los empalmes realizados entre los propios comerciantes”, en ese sentido, Gallardo Noriega aseguró que los trabajos que ejecuta el Gobierno del Estado permitirán eliminar dichos riesgos porque todo será nuevo.









Sobre la duración de las obras, estimó concluirá en aproximadamente un mes más. Así que los trabajos de electrificación en el centenario mercado municipal Pino Suárez ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad continúan realizándose sin contratiempos, destacó. Actualmente están metiendo cableado subterráneo para colocar las conexiones entre los locales y posteriormente repondrán los medidores por la calle Leandro Valle, la Serdan y Melchor Ocampo, en los sitios donde siempre han estado, detalló el director de Obras Públicas de Mazatlán.









