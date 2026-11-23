Una masa de aire frío provocará el descenso de temperaturas en los próximos tres días en Sinaloa, de las más bajas pueden ser en zona de montañas de 4 a 6 grados, dijo el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

Agregó que en el centro y norte de la entidad las temperaturas bajarán a entre 10 y 15 grados y en el sur del estado a entre 15 y 20 grados centígrados.

“Van a estar frescas las mañanas, así va a estar el comportamiento al momento y vamos a estar actualizando la parte del tiempo todos los días para que las familias de Sinaloa tengan conocimiento”, añadió Navarrete Cuevas este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación en Mazatlán.

“Ahorita sí, en esta semana, no se visualiza al momento la entrada del frente frío, que es el próximo frente frío, que sería el número 9”, continuó.