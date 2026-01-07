Desconoce Alcalde cifras de personas desplazadas por violencia en Concordia

El desplazamiento de familias en Concordia continúa, admitió Óscar Zamudio Pérez, Presidente municipal, desconoce las cifras y que poblados se han quedado solos por cuestiones de violencia.

Óscar Zamudio Pérez agregó que aún está latente el tema de desplazamiento forzado en las zonas más altas del municipio, y continúan acudiendo a pedirle ayuda por celular o en el ayuntamiento.

“Ahorita el dato exacto no lo tengo, pero sí, lo que sí quiero comentar es que todas las familias que llegan y tocan puerta allá del ayuntamiento, que es su casa, la casa del pueblo, todas son bien atendidas, ya sea por un servidor o por servidores públicos que están acompañándome en la administración o por el sistema DIF”, recalcó.

En su visita a Mazatlán, fue entrevistado sobre el tema y Zamudio Pérez no quiso señalar cifras de los desplazados, pero sí de que hay familias que le han solicitado ayuda, como despensas.

Incluso, admitió que van a subir de nueva cuenta en coordinación con Sebides a los poblados que se quedaron solos para analizar la situación actual tras existir denuncias de que la ola de violencia continúa sacando a la gente de lugares como Copala, Iguanas, Palmito, La Petaca, Casas Viejas y Chirimollos, entre otros más de la zonas serranas.

“Estamos atendiendo a todos los poblados del municipio. Todo el que nos toque la puerta, a nosotros como alcalde, estamos para apoyarles...Sí, ahorita no hemos subido. Pero vamos coordinando con el secretario de Sebides para realizar la visita”.

Agregó que la mayoría de las familias que se vieron obligadas a dejar todo atrás, de manera temporal, se trasladaron a Mazatlán, así que descartó conocer la cifra real si ya han vuelto.

Agregó que del paquete de 352 viviendas de Conavi autorizadas para apoyar a familias vulnerables de Concordia, van a incluir a las peticiones del segmento de desplazados.