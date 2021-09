Desconoce Alcalde de Mazatlán medida de Jumapam sobre recibos rojos para deudores de agua

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo la mañana de este sábado no conocer el anuncio de la Jumapam de entregar recibos rojos a los deudores del servicio de agua potable y drenaje y para determinar si la apoyaría o no necesitaría ver de qué se trata.

”Desconozco de qué me preguntas... bueno, a lo mejor es una forma de incentivar la cobranza, para recordarle al que no ha pagado que tiene que ir a pagar, pero necesitaría analizarlo porque no lo traigo yo en mente”, dijo Benítez Torres en entrevista ante personal de medios de comunicación.

Fue el pasado 23 del presente mes cuando la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán dio a conocer que a partir de este mes de septiembre empezará a entregar recibos en color rojo en domicilios donde se tienen adeudos de agua.

”A partir de septiembre los usuarios que tengan algún rezago en el pago de sus servicios de agua potable y drenaje les llegará su recibo en color rojo, lo que significa que están próximos a un corte de servicio.

Paga a tiempo tu recibo, evita cortes y recargos”, informó la paramunicipal en esa ocasión.

El anuncio generó comentarios en contra del servicio que presta esa dependencia tanto por falta de suministro como por las distintas fugas de agua potable y drenaje que han ocurrido en las últimas semanas.

A pregunta expresa de si apoyaría dicha acción de entregarle recibos rojos a morosos del pago de agua potable y drenaje, el Presidente Municipal manifestó que necesitaría ver de qué se trata.

”Necesito verlo”, dijo.