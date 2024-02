“Eso sí, que bueno que nos lo comentan, lo vamos a atender de inmediato, no puede operar, no lo vamos a dejar operar, que bueno que me das el dato, yo no lo tenía , para que se haga un operativo ahí y frenen eso, no puede estar operando”, precisó el Alcalde.

En el recorrido realizado la mañana del domingo por Noroeste se observó que el lugar ya contaba con un cerco además de una parte con sombra, avances que no estaban al momento de la suspensión, además de mesas con comensales siendo atendidos y un grupo de trabajadores preparando alimentos.

Además de está acción en contra de la ley del Gobierno Municipal, varios palaperos incurrieron en el delito del acaparamiento de espacios sobre el Malecón para ver el desfile y la renta de mobiliario.