Desconoce Operadora de Playa si hay marea roja en Mazatlán

Luis Ortiz, director de Operadora de Playas de Mazatlán, señala que no sabe de que se trata lo rojizo en las playas de Mazatlán.

Luis Ortiz, director de la Operadora de Playas, mencionó que es algo de lo que tiene poco que se percataron, pero espera que no se trate de un derrame de aceites o una sustancia tóxica para el medio ambiente.

“La verdad que ahorita que veníamos para acá lo vimos, y ahora no estoy seguro de qué se trate, esperemos que no sea un derrame de aceites o petróleos, que sea algo natural, sin embargo no te pudiera dar una respuesta”.

¿Marea roja?

“Como le digo, no sabría decirles bien, supongo que una marea roja sería mejor que un derrame de aceites, sin embargo, no podría confirmarlo”.

Luis Ortiz manifestó que es algo que acaban de detectar, y que no han podido definir de qué se trate, ya se está analizando para ver si se ponen en comunicación con otras dependencias para ver qué está pasando.

“Lo acabamos de ver, no tiene ni una hora que vimos eso, sin embargo vamos a ver de qué se trata...tendríamos que comunicarnos con otra instancia, con Profepa, Semarnat”, indicó.

Alerta Policía Acuática a bañistas por marea roja

Por su parte, la Policía Acuática de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal un comunicado alertó sobre la presencia de marea roja en algunas zonas de playa y recomendó a bañistas y visitantes extremar precauciones al momento de ingresar a nadar para evitar alguna reacción en la piel por el fenómeno del mar.

De acuerdo al boletín, Gustavo Guadalupe Espinoza Bastidas agregó que también es recomendable evitar ingerir alimentos del mar que hayan sido capturados durante la presencia de marea roja esto para evitar algún efecto en el estómago.

El comandante de la Policía Acuática agregó que en coordinación con Capitanía de Puerto y Biólogos estudia el fenómeno del mar para determinar de qué se trata.

Dar a conocer los posibles efectos que provoca la marea roja es parte de las recomendaciones que proporciona el personal salvavidas previo al ingreso de los bañistas, si ellos optan por entrar ya es bajo su responsabilidad.