Desconoce Rocha Moya más información del detenido por ataque a diputados de Movimiento Ciudadano

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, afirmó no tener información sobre la presunta relación con algún político o alguna otra pertenencia del detenido como probable responsable de participar el pasado 28 de enero en el ataque a balazos contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya.

“No sé, no sé, no sé, para que no especulemos no se sabe nada, no tenemos ninguna información de las características a qué pertenece y demás, solamente lo que dio a conocer el Secretario (de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García) Harfuch que era una persona que estaba, por lo dicho no participó directamente en el hecho sino que estaba contribuyendo con los medios y con la forma de acercarse”, añadió Rocha Moya.

En entrevista previo a encabezar el banderazo de arranque del Plan Operativo de Seguridad del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 agregó que hasta el momento no se conoce el móvil o móviles de esta agresión contra los diputados de Movimiento Ciudadano.

“No, no sé si vieron ustedes el comunicado que dio el Secretario Harfuch, entonces ellos lo detuvieron, finalmente ellos tienen, yo me estuve comunicando con él ahorita en el camino para efecto de darle seguimiento a investigaciones que ya tenemos nosotros avanzadas en la Fiscalía con la participación de la Policía Estatal y la Novena Zona Militar coordinados por tareas de investigación que realiza la Fiscalía General del Estado”. continuó Rocha Moya.

“Mi opinión es agarrar uno y agarrar a varios porque son varios los que participaron y estamos trabajando de manera conjunta, acabo de hablar con el Secretario Harfich para efecto de que tengamos el completo, vamos a darle seguimiento, yo le agradezco al Secretario Harfuch la prontitud y con el empeño que le pone él para estar cerca de nosotros en Sinaloa, ya avanza, ya tenemos ahí un detenido y seguramente que van a seguir los demás”.

De acuerdo con lo que informó públicamente la SSPC, se detuvo a Jesús Emir “N”., como presunto participante en el ataque contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya.

Información reciente señala que dicha persona tiene antecedentes laborales en el Ayuntamiento de Culiacán a donde ingresó en 2018 como personal eventual en el Parque Culiacán 87 y de acuerdo con la última actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia seguía activo en el 2021.

También se dio a conocer que dicha persona estaba registrada como militante del Partido Revolucionario Institucional y estaba vigente hasta julio del 2025.

Rocha Moya reiteró desconocer si dicha persona tenía alguna relación con alguna persona o algo, solamente dijo que solamente conoce lo que informó en su momento el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.