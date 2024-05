Luego de que hace unos días se denunciara por redes sociales el supuesto abuso sexual a una menor de nivel Preescolar de un colegio particular ubicado en Real del Valle, el Jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en la Zona Sur, José Juan Rendón Gómez, declaró que en la dependencia a su cargo no se tiene ninguna denuncia formal o reporte de los hechos.

“Sí seguimos las redes, los seguimos a ustedes (los medios de comunicación) y vimos el reporte, claro que hablamos con la supervisora de colegios particulares para que mínimamente verificara si esa información era real o era un comentario”, explicó el Jefe de Servicios Regionales.

“Lamentable situación, la madre de familia se comunicó conmigo, la invité a que interpusiera la denuncia, levantáramos nosotros un acta de hechos para poder ahora sí actuar en contra del colegio particular, la madre de familia nunca acudió”, señaló Rendón Gómez.

Pese a que la madre de la menor defendió su acusación ante los comentarios de que se trataba de una calumnia, no prosiguió con la denuncia de manera formal ante las autoridades educativas, que afirmó Rendón Gómez desde el inicio le ofrecieron el respaldo.

“Yo le digo, le invito, porque no podemos actuar nosotros con un comentario, pero sí es preocupante y sí acudimos y sí hablamos con la supervisión y ellos dijeron que ya no había nada que investigar más ahí”, dijo.

Debido a la limitación de sus facultades para actuar, exhortó a que se interponga la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, Derechos Humanos o la oficina de Servicios Regionales.

“Legalmente no podemos intervenir porque es un colegio, a pesar de que tiene la concesión de la Secretaría tenemos una responsabilidad, pero no podemos llegar a un colegio con un comentario porque el colegio me diría ‘dónde está la denuncia del padre de familia’ y el padre de familia está pagando por ese servicio”, detalló.

“Si fuera escuela pública inmediatamente intervendríamos nosotros y actuaríamos conforme a los protocolos y sería retirar al maestro”.

La declaración de Rendón Gómez dejó claro que hasta el momento el colegio particular involucrado no ha realizado el acta de hechos sobre lo sucedido, la cual regularmente se elabora por parte de los directivos del plantel para posteriormente dar conocimiento a la Supervisión escolar a cargo que a su vez involucra a Servicios Regionales para tomar cartas en el asunto y realizar las investigaciones pertinentes y tomar las medidas adecuadas para salvaguardar al menor involucrado.