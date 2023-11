En total desconocimiento de los detalles sobre el apoyo de 15 millones que el Gobernador Ruben Rocha Moya prometió entregar a las cooperativas pesqueras de Sinaloa antes de diciembre, señalaron pescadores de Playa Norte.

Informaron que no saben de qué se trata, cuál es el apoyo, de qué programa se habla ni para dónde o para quienes va el recurso.

“Si no es por el periodico, no sabemos qué va de ese dinero y no sabemos para dónde, porque la realidad es que apenas hasta anoche que leímos la nota nos enteramos de que ciertas personas se habían reunido con él para pedir apoyo a cooperativas supuestamente marginadas y que estaba destinando esa cantidad de dinero”, mencionó Lorenzo, pescador de Playa Norte.