$!Descubre el Gran Acuario: una experiencia imperdible en tu visita

MAZATLÁN._ Si estás de visita en Mazatlán, hay un lugar que no puede faltar en tu itinerario: el Gran Acuario, uno de los más importantes de Latinoamérica. Un espacio donde la magia del océano cobra vida y te invita a descubrir la riqueza del Mar de Cortés a través de impresionantes exhibiciones, especies marinas fascinantes y experiencias interactivas para toda la familia.

Déjate sorprender por tiburones, rayas, coloridos peces y muchas otras especies, además de convivir con nuestras adorables capibaras, que se han convertido en las favoritas de chicos y grandes. Cada recorrido es una oportunidad para aprender, asombrarse y conectar con la naturaleza de una manera única.