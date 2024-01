Alejandro Villa, originario de Puerto Vallarta, comentó que en esta Convención participan todos los que cumplieron objetivos y metas durante el año que acaba de terminar y durante tres días realizan actividades, dinámicas, pero también es la oportunidad de aprender y prepararse para el nuevo año.

Paola es originaria de Mazatlán y dijo que le gustó mucho el recorrido por el Gran Acuario.

“Pues a mí me fascina, me gusta mucho el mar, me gusta mucho el océano, me pareció maravilloso, aunque yo hubiera venido muchas veces; yo creo, que la primera vez que vine al Acuario después de ya ser Mar de Cortés, yo sí pensé que mucha gente debería verlo, entonces, que vinieran y nos dieran la oportunidad de que más, de toda la república pudieran verlo, me pareció increíble la idea, esta padrísimo”.

El Gran Acuario, reconocido ya por su diversidad de especies y la enormidad de sus hábitats, presenta hoy una opción diferente; un espacio con múltiples propósitos y funciones que irán enriqueciendo la oferta turística del puerto mazatleco.