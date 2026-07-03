Desde 2025 el Gobierno de Mazatlán tiene una multa por $10 millones por no cumplir con cierre del basurón

El Gobierno de Mazatlán mantiene desde diciembre de 2025 una multa de parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por 10 millones de pesos por no cumplir con el cierre del basurón.

Derivado de estas irregularidades en su operación, el 2 de diciembre de 2025 la Profepa emitió una resolución administrativa mediante la cual impuso al Ayuntamiento de Mazatlán una multa por 10 millones 444 mil 60 pesos y ordenó la clausura total definitiva del sitio.

La medida forma parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, según el comunicado enviado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente este viernes 3 de julio de 2026.

La Profepa ejecutó el 1 de julio la clausura total definitiva del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del municipio de Mazatlán, conocido como basurón, ubicado en terrenos del Ejido Urías, como parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y prevenir riesgos por la disposición inadecuada de residuos.

La medida deriva de un procedimiento administrativo iniciado por la Profepa tras detectar diversas irregularidades en la operación del sitio, entre ellas incumplimientos a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, así como la falta de estudios para determinar la peligrosidad de los lixiviados generados por la descomposición de los residuos depositados en el lugar.

El procedimiento tuvo su origen en una visita de inspección realizada los días 2 y 3 de junio de 2022. Como resultado de las observaciones realizadas, el 26 de octubre de ese mismo año la Profepa notificó el inicio formal del procedimiento administrativo y requirió al Ayuntamiento de Mazatlán la presentación de un plan de regularización para atender las deficiencias detectadas y avanzar hacia el cierre ordenado del sitio.

Posteriormente, el municipio presentó un Plan de Regularización que contemplaba un cronograma de clausura a desarrollarse entre agosto de 2023 y julio de 2024.

Sin embargo, durante la visita de verificación realizada el 6 de agosto de 2025, personal de la Procuraduría constató que, aunque las celdas A, B y C habían sido cerradas, la celda D continuaba operando y recibiendo residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial.

Dicha celda carecía de sistemas adecuados para evitar la infiltración de lixiviados al suelo y a los mantos freáticos, al no contar con geomembranas u otros mecanismos de impermeabilización.

Además, el Ayuntamiento no presentó la caracterización de los lixiviados generados en el sitio durante los pasados cinco años, realizada por un laboratorio acreditado, lo que impedía determinar si éstos presentaban características de peligrosidad conforme a la legislación ambiental.

Como parte de la resolución, también se detalla que impusieron medidas de urgente aplicación para reducir de manera inmediata en un 30 por ciento el ingreso de residuos al sitio y disminuirlo gradualmente hasta llegar a cero en un plazo máximo de seis meses; presentar un programa calendarizado para el cierre definitivo del basurón; realizar monitoreos ambientales trimestrales durante tres años en cuerpos de agua superficiales y subterráneos cercanos para detectar posibles afectaciones por lixiviados; y presentar la caracterización de éstos para determinar si constituyen residuos peligrosos conforme a la legislación vigente.

El Ayuntamiento de Mazatlán promovió un juicio de nulidad contra la resolución administrativa el 29 de enero de 2026.

No obstante, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la legalidad y validez de la actuación de la Profepa. La sentencia definitiva fue notificada a esta Procuraduría el 2 de junio de 2026.

En cumplimiento de esa resolución judicial y de la medida de seguridad impuesta se dio el 1 de julio de 2026, cuando personal de la Profepa colocó el sello de clausura correspondiente, con lo que quedó formalmente clausurado de manera total y definitiva el sitio de disposición final de residuos.