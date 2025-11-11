$!Desde Cerritos, en Mazatlán, se pueden observar auroras boreales, esta noche de martes

MAZATLÁN.- Si usted desear ver auroras boreales esta noche de martes en Mazatlán, lo puede hacer desde la zona de Cerritos.

La Sociedad Astronómica Mazatleca informó a través de sus redes que en esta zona del puerto se pueden observar esta noche las auroras boreales.

Es un fenómeno natural raro de ver en esta latitud, pero no afecta a las personas, informó el SAMAZ.

Sucede cuando a causa de tormentas solares que interactúan con el campo magnético de la Tierra.

Las auroras boreales de colores verdes y rosas se observan en Estados Unidos y en el norte de todo México en lugares con poca luz artificial.