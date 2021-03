$!Desde el sábado, esperan mucha presencia en las playas de Mazatlán

“Hoy esperamos que vaya a haber bastante turismo, esperemos que no nos falle el equipo y salgamos adelante, el dron a mí me parece una excelente idea que hemos estado planteando hace mucho tiempo, de hecho nosotros estábamos pensando comprarnos uno para búsqueda y rescate, porque ya una vez que andamos en busca de alguna persona que se perdió en el mar, es muy importante contar con esa herramienta para la búsqueda”, subrayó.

Por ello, dijo que la utilización de estas herramientas en este Operativo de Seguridad Nueva Normalidad 2021 va a ayudar mucho en la prevención, si una persona se está yendo muy adentro del mar, el salvavidas se lo comunica y se pide que se envíe el dron para que por medio del parlante se le pida que se regrese a la orilla.

”Igual si se da una situación de rescate me lo puede calmar, me lo puede orientar (mientras llega el apoyo), va a ser una herramienta muy útil para nosotros, la verdad que a mí sí me gustó muchísimo que hayan pensado en esta herramienta porque va a salvar vida, eso está 100 por ciento seguro que va salvar vidas mediante ese dron y nos va a dar una pronta respuesta para auxiliar a una persona”, subrayó.

También expresó que dicho Escuadrón no tiene elementos en la Isla del Medio a donde acude mucha gente, pero sí se estará resguardando por parte de personal de la Armada de México y de la Capitanía Regional de Puerto de Mazatlán.

El año pasado, en dos ocasiones solicitaron el apoyo para allá, pero todavía no les han solicitado que ese escuadrón se haga responsable de la seguridad de los bañistas en ese lugar, pero están a la orden por si se requiere, se tiene que cumplir.

Dijo que los elementos de dicho escuadrón se encargan de salvar vidas en el mar, pero si una persona en estado imprudente se introduce o está terca en meterse, se le detendrá y se le canalizará al personal del operativo para que lo canalice al juez del Tribunal de Barandilla.