$!Desde enero, Ecología Municipal ha atendido 185 casos de panales de abejas en Mazatlán

MAZATLÁN._ En el marco del Día Mundial de las abejas, la directora de Ecología y Medio Ambiente Municipal, María Guadalupe Velarde, dio a conocer que se han brindado atenciones a 185 casos por situaciones con estos insectos en lo que va del 2025, con un promedio de 30 a 35 reportes mensuales al 911.

Durante el programa llamado “Guardianes del Medio Ambiente”, la funcionaria explicó que debemos ser cuidados con el tratado de estos insectos, ya que son un especie protegida que no ataca si no se le ataca. Pidió siempre levantar reportes al 911 en casos de ver un panal, para que ya los Apicultores se hagan cargo de lo demás.

“Por cuestiones de logística, ahorita estamos trabajando con un convenio de vinculación con los Apicultores del Castillo. Les puedo dar la estadística que de enero para acá tenemos una atención promedio mensual de alrededor de 30 a 50 reportes, que no deja un acumulado de 185 de enero para acá”, dijo Velarde Rodríguez.

“Aprovecho para invitar a la ciudadanía a que no teman. Yo sé que de pronto vemos un panel bastante grande y nos da miedo, pero las abejas no atacan si no se sienten amenazadas. Muchas de ellas son viajeras; incluso en la temporada de frío porque ellas hibernan, así que muchas están de paso. Entonces, es marcar al 911, para que ellos a su vez hagan el reporte a nuestros apicultores y van y los retiran”.

Reiteró que en estos momentos cuentan con un programa de rescate para abejas junto a los Apicultores de El Castillo, el cual consiste en crear espacios de jardines polinizadores y hábitats cerca de el basurón, así como darles conservación y por supuesto tratar de no molestar a las especies de abejas. Hasta el momento han creado dos en la zona.

“El programa que tenemos ahorita de rescate de la abeja está en vinculación con los Apicultores del Castillo precisamente para que ellos, que tienen el conocimiento y la parte técnica, puedan preservarlo. Justamente estamos en este programa para empezar a arborizar árboles frutales en el basurón precisamente para acondicionarlo y reacomodar a las abejas en ese lugar, porque ahorita no hay árboles ni comida”.

“Incluso ya tenemos hasta colmenas de 10 mil, 20 mil especies de abejas. Sabemos que las colmenas más grandes son hasta 80 mil, pero estamos trabajando con varios aliados precisamente para que nos apoyen en este rescate que estamos haciendo”.