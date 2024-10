De acuerdo con un comunicado, el funcionario refirió que le han comentado que las ultimas tres semanas han tenido una baja en la afluencia de visitantes, tanto en La Noria como en El Quelite, lo que indicó en parte se debe a la baja natural de finales de septiembre y principios de octubre lo mismo que a las altas temperaturas, pero también a las situaciones que ha enfrentado Sinaloa.

“Hay que decirlo, Mazatlán está bien, sus pueblos señoriales están bien; tenemos una situación en Sinaloa que estamos con toda la esperanza de que pronto se recuperará, y el turismo pues es un tema muy importante para el puerto de Mazatlán entonces pedirle a la gente que no compartan situaciones que no están confirmadas, que no alarmemos a la sociedad y que como como locales y como turista que nos visitan, consumamos local y apoyamos este tipo de productos turísticos” expresó.