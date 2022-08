$!Desde Mazatlán, el Presidente pide a CFE ‘revolucionar a México’ con ‘Internet para todos’

Salud, educación... energía, no son mercancías

En su discurso, el Mandatario nacional explicó que la energía eléctrica, la salud y la educación no se deben someter a la dinámica del mercado.

“Por eso el Estado tiene qué hacerse cargo y cumplir con esa responsabilidad social, es como la educación, como la salud, no se pueden poner al mercado, no son mercancías, no son privilegios, son derechos que tiene nuestro pueblo, lo mismo se está haciendo ahora con el Internet, porque aunque ya se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de comunicaciones, ya se privatizó todo lo relacionado con las comunicaciones, se entregaron incluso dos hilos de fibra óptica, fíjense el negocio, jugoso para los de arriba y oneroso para los de abajo, para el pueblo de México”, recalcó.