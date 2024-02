El pasado jueves, López Obrador señaló que el periódico estadounidense The New York Times alista un reportaje en el que, según investigaciones de Estados Unidos, colaboradores cercanos y los hijos de él recibieron dinero del narcotráfico para su campaña presidencial de 2018.

”Un saludo, estoy en Olas Altas, en Mazatlán, Sinaloa, acabamos de terminar el acto de conmemoración de nuestra Bandera, quiero mandar este mensaje breve, nadamás reafirmar lo que he venido diciendo en estos últimos días, nosotros no permitimos la injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro País, México es un País independiente, libre, soberano”, recalcó.

”Nosotros no aceptamos a ningún gobierno mundial, cada país tiene su gobierno y cada gobierno es constituido en las democracias de manera libre, yo fui electo por el pueblo de México en elecciones legales y legítimas, no se puede calumniar al Presidente de México, nunca se debe de permitir, si otros lo permitieron fue porque no tenían la autoridad moral ni autoridad política, yo no voy a aceptar la calumnia de nadie, ni acepto la máxima de Goebbels, de propaganda de Hitler, que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, no acepto ninguna calumnia, no acepto que sin pruebas calumnien los gobiernos extranjeros y sus agencias y tampoco acepto de periódico por muy famosos que sean, calumnias, tienen qué probar”.