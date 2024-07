MAZATLÁN._ No es secreto para nadie que el mejor del amigo del hombre es el perro, ese canino fiel que siempre nos demuestra su cariño y apoyo incondicional en cualquier situación, por lo que hoy en el festejo de Día Mundial del Perro 2024, Noroeste te presenta algunas historias de superación y supervivencia por parte de “lomitos” que hoy viven en el refugio Amigos de los Animales Mazatlán Humane Society, A.C.

Además, al ser una asociación sin fines de lucro, no cuentan con un patrocinador oficial, por lo que reciben de la gente donativos como comida, juguetes y demás accesorios para sobrellevar la vida de estas mascotas.

Alcocer Sánchez nos comenta que tras el incidente, Goliat se convirtió en un perrito distraído, asustadizo y bastante temeroso que no puede confiar en las personas, por lo que les ha sido difícil adaptarlo a la población. Goliat no causa problemas de ningún tipo y a veces le gusta jugar con otra compañerita, sin embargo, no le gusta salir de su jaula, se la pasa en un rincón viendo pasar el día, así que Goliat todavía tiene que pasar un recorrido que le lleve a ser el mismo de antes.

Sugar, una superviviente de moquillo que se aferró a vivir

Con apenas 3 años de edad, la perrita Sugar es un claro ejemplo de superación y amor por la vida; ella es una superviviente de moquillo, una enfermedad que ha acabado con la vida de miles de animales, sin embargo, Sugar se impuso a un destino fatal. Traída a Amigos de los Animales por una extranjera, Sugar no podía levantar la cabeza, se arrastraba completamente por el efecto de la enfermedad en sus pies y necesitó de mucha terapia para volver a ponerse en pie.