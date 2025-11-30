$!Desea Emmanuel una bicicleta para jugar con sus amigos

Entre las luces decembrinas y el aire festivo que acompañan estas fiestas, el pequeño Emmanuel espera con ansias y una alegría difícil de ocultar, la llegada del Día de Reyes, una celebración que para él es más que tradición, es un momento para compartir y disfrutar junto a su familia.

Con apenas 6 años de edad, Emmanuel mostró una alegre sonrisa al pensar que pronto podrá estar celebrando esta festividad, la cual disfruta al máximo entre risas, la emoción por cortar la rosca de reyes y el descubrir que regalo estará recibiendo el próximo 6 de enero.

“Me gusta mucho celebrar el Día de Reyes, porque a veces comemos rosca y me tocan los ‘muñequitos’ que vienen adentro, aunque me toque pagar más para comer tamales”, comentó entre risas.

“Ese día me gusta mucho estar con mis tías, mis primos y mis abuelos, pero también me gusta porque nos dan regalos”, agregó.

Este año, como parte de la campaña Sé Un Rey Mago, organizada por Noroeste, Emmanuel hizo un pedido que refleja su espíritu inquieto y soñador, una bicicleta de montaña, para poder salir a pasear con sus amigos en las calles de su colonia y pasear en el parque junto a su inseparable mascota, su perrito.

“Me gusta mucho salir a pasear con mi perrito, y me gusta ir a jugar con todos mis amigos, a lo que sea, como al columpio o a escondernos”, compartió.

A su corta edad, Emmanuel ha mostrado una nobleza que sorprende hasta sus familiares, pues cuando piensa en el futuro, sueña con convertirse en bombero, convencido de que ese camino le permitirá ayudar a las personas y animales que lo necesiten.

“De grande quiero ser bombero, para rescatar vidas y ayudar a la gente. Me emociono cuando los he visto pasar y algún día me gustaría subirme al camión con ellos. Si ellos me escuchan, les diría que quiero trabajar con ellos cuando sea grande”, expresó con una enorme sonrisa dibujada en su rostro.

Pese a su edad, Emmanuel sabe que este Día de Reyes vendrá cargado de un sentimiento distinto, pues entre la alegría habrá un espacio de pesar, la silla vacía de su primo Yeremi Uziel, de quien solo tiene alegres recuerdos, pero también un dolor por su ausencia.