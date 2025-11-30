$!Desea Emmanuel una bicicleta para jugar con sus amigos

Entre las luces decembrinas y el aire festivo que acompañan estas fiestas, el pequeño Emmanuel espera con ansias y una alegría difícil de ocultar, la llegada del Día de Reyes, una celebración que para él es más que tradición, es un momento para compartir y disfrutar junto a su familia.
Con apenas 6 años de edad, Emmanuel mostró una alegre sonrisa al pensar que pronto podrá estar celebrando esta festividad, la cual disfruta al máximo entre risas, la emoción por cortar la rosca de reyes y el descubrir que regalo estará recibiendo el próximo 6 de enero.
“Me gusta mucho celebrar el Día de Reyes, porque a veces comemos rosca y me tocan los ‘muñequitos’ que vienen adentro, aunque me toque pagar más para comer tamales”, comentó entre risas.
“Ese día me gusta mucho estar con mis tías, mis primos y mis abuelos, pero también me gusta porque nos dan regalos”, agregó.
Este año, como parte de la campaña Sé Un Rey Mago, organizada por Noroeste, Emmanuel hizo un pedido que refleja su espíritu inquieto y soñador, una bicicleta de montaña, para poder salir a pasear con sus amigos en las calles de su colonia y pasear en el parque junto a su inseparable mascota, su perrito.
“Me gusta mucho salir a pasear con mi perrito, y me gusta ir a jugar con todos mis amigos, a lo que sea, como al columpio o a escondernos”, compartió.
A su corta edad, Emmanuel ha mostrado una nobleza que sorprende hasta sus familiares, pues cuando piensa en el futuro, sueña con convertirse en bombero, convencido de que ese camino le permitirá ayudar a las personas y animales que lo necesiten.
“De grande quiero ser bombero, para rescatar vidas y ayudar a la gente. Me emociono cuando los he visto pasar y algún día me gustaría subirme al camión con ellos. Si ellos me escuchan, les diría que quiero trabajar con ellos cuando sea grande”, expresó con una enorme sonrisa dibujada en su rostro.
Pese a su edad, Emmanuel sabe que este Día de Reyes vendrá cargado de un sentimiento distinto, pues entre la alegría habrá un espacio de pesar, la silla vacía de su primo Yeremi Uziel, de quien solo tiene alegres recuerdos, pero también un dolor por su ausencia.
El pequeño recuerda a su primo con alegría, pues fue con él con quien compartió grandes momentos de su niñez, jugando, paseando y bromeando día con día, recuerdos que guarda con un profundo cariño, consciente de su ausencia, pero también de que estos momentos quedan grabados en su memoria.
“A mi primo Yeremi lo extraño mucho, quisiera que volviera para que mi abuela y mi tía pudieran abrazarlo. Jugábamos mucho aquí en la casa y a veces me llevaba al parque a jugar”, expresó.
De tal modo que, para Emmanuel, la rosca no solamente simboliza una tradición, es también un recordatorio de los lazos familiares que perduran, aun cuando alguien ya no está presente, por eso, la ilusión con la que espera esta fecha lleva un matiz especial, el deseo de celebrar, seguir sonriendo y honrar la memoria de su primo desde la alegría que ambos compartían.
En Emmanuel, conviven la inocencia de la infancia y la fuerza de quien ha aprendido demasiado pronto el valor de recordar, y es a través de la campaña ‘Sé Un Rey Mago’, que su historia se convierte en un llamado a la empatía y generosidad, recordando que un pequeño gesto puede iluminar el corazón de un. Niño que sigue creyendo en la magia.
PRIMO
El familiar de Emmanuel es su primo Yeremi Uziel Elizalde Gómez, quien desapareció el pasado 9 de septiembre del 2024 y fue localizado el 29 de septiembre del mismo año.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fraccionamiento Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares, o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.