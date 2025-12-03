$!Desea Kathia un patín para vivir nuevas aventuras este Día de Reyes

La ilusión por celebrar el Día de Reyes suele tomar forma en los deseos más sencillos, aquellos que nacen entre juegos y risas, como el de la Kathia, quien sueña con un regalo específico como lo es un monopatín, para pasear por el parque y poder vivir nuevas aventuras.
Para la pequeña de tan solo 5 años, la espera por esta festividad no se mide en días, sino en la emoción de imaginarse recorriendo las calles de su colonia, parques, sobre su nuevo ‘scooter’ junto a sus hermanas, sus compañeras más cercanas en cada travesura.
En el aula de kínder, Kathia disfruta convivir con sus compañeros, mezclándose con naturalidad entre breves conversaciones y juegos que no parecen tener fin, donde además el dibujar y aprender le llenan de emoción.
“Me gusta mucho ir al kínder porque puedo jugar con mis amigos y divertirme con ellos”, comentó.
Sin embargo, es en casa donde su alegría se multiplica, especialmente cuando se reencuentra con sus hermanas, quienes la acompañan en cada aventura y con quien espera vivir grandes momentos si los Reyes Magos cumplen con su deseo.
“Quiero un patín, para ir al parque y jugar con mis amigos y mis hermanas, y ya quiero crecer para seguir jugando mucho más con ellas”, dijo con su rostro lleno de ilusión y alegría.
A pesar de su corta edad, Kathia sabe que el Día de Reyes tiene un toque especial para ella, pues es un momento que comparte con gran emoción con su familia, donde el tradicional ritual de partir la rosca lo vive con un entusiasmo infantil.
Todavía recuerda, con una tímida sonrisa, aquella ocasión en la que encontró el ‘monito’ en su rebanada, detalle que convirtió la tradición en un recuerdo que llevará consigo cada día.
Aunque apenas comienza a explorar el mundo, Kathia expresa con claridad sus sueños, el crecer para seguir viviendo grandes momentos junto a su familia, así como seguir aprendiendo en la escuela.
Este año, su anhelo se concentra en ese patín que imagina a su lado, un regalo que representa movimiento, libertad y tiempo para compartir, ilusión pequeña, pero cargada de esa magia que convierte cada Día de Reyes un momento inolvidable.
PRIMO
El familiar desaparecido de Kathia es su primo Johan Antonio Lizárraga López, del cual se desconoce su paradero desde febrero del 2025, en Mazatlán.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fraccionamiento Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares, o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.