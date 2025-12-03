$!Desea Kathia un patín para vivir nuevas aventuras este Día de Reyes

La ilusión por celebrar el Día de Reyes suele tomar forma en los deseos más sencillos, aquellos que nacen entre juegos y risas, como el de la Kathia, quien sueña con un regalo específico como lo es un monopatín, para pasear por el parque y poder vivir nuevas aventuras.

Para la pequeña de tan solo 5 años, la espera por esta festividad no se mide en días, sino en la emoción de imaginarse recorriendo las calles de su colonia, parques, sobre su nuevo ‘scooter’ junto a sus hermanas, sus compañeras más cercanas en cada travesura.

En el aula de kínder, Kathia disfruta convivir con sus compañeros, mezclándose con naturalidad entre breves conversaciones y juegos que no parecen tener fin, donde además el dibujar y aprender le llenan de emoción.

“Me gusta mucho ir al kínder porque puedo jugar con mis amigos y divertirme con ellos”, comentó.

Sin embargo, es en casa donde su alegría se multiplica, especialmente cuando se reencuentra con sus hermanas, quienes la acompañan en cada aventura y con quien espera vivir grandes momentos si los Reyes Magos cumplen con su deseo.

“Quiero un patín, para ir al parque y jugar con mis amigos y mis hermanas, y ya quiero crecer para seguir jugando mucho más con ellas”, dijo con su rostro lleno de ilusión y alegría.

A pesar de su corta edad, Kathia sabe que el Día de Reyes tiene un toque especial para ella, pues es un momento que comparte con gran emoción con su familia, donde el tradicional ritual de partir la rosca lo vive con un entusiasmo infantil.

Todavía recuerda, con una tímida sonrisa, aquella ocasión en la que encontró el ‘monito’ en su rebanada, detalle que convirtió la tradición en un recuerdo que llevará consigo cada día.