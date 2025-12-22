$!Desea Mauricio Alejandro tener una tablet, se la pide a los Reyes Magos

La víspera del Día de Reyes Magos continúa siendo un momento significativo en muchos hogares del puerto, donde la esperanza se vive con una calma llena de ilusión, como la de Mauricio Alejandro, el cual ve en estas fechas la oportunidad de ver cumplido su deseo de recibir una tablet que le permita seguir disfrutando de su pasatiempo favorito, jugar videojuegos. Para el pequeño de tan solo seis años de edad, el jugar videojuegos es parte de su rutina, teniendo así un espacio de entretenimiento que lo mantiene activo y concentrado, pues a través de ellos explora escenarios, construye ideas y se enfrenta a pequeños retos que estimulan su imaginación.

“Yo quiero que me traigan una tablet para jugar Roblox y Minecraft más a gusto porque son mis juegos favoritos que juego en el celular de mi mamá”, comentó lleno de ilusión, ante Noroeste en la campaña Sé un Rey Mago. En su hogar, jugar no solo es una forma de pasar el tiempo, sino una actividad que le brinda momentos de alegría y descanso después de la escuela, adaptándose a las dinámicas contemporáneas de la infancia. La petición de Mauricio se crea un contexto lleno de una tradición profundamente arraigada en su casa, donde el Día de Reyes se celebra con el partir de la tradicional rosca en medio de una unión y convivencia familiar envuelta en mucha emoción.

Estas prácticas la repite su familia año con año y que fortalece los lazos familiares, así como transmiten el valor de la Esperanza y la importancia de compartir momentos especiales como este. “Me gusta el Día de Reyes, porque nos dan regalos, comemos rosca, tomamos chocolatito y podemos jugar mucho”, dijo. Mauricio sabe que su deseo debe expresarse a través de una carta dirigida a Melchor, Gaspar y Baltasar, donde no hay exigencias, sino la esperanza de un niño que confía en que su mensaje llegará a su destino, donde la tablet simboliza la posibilidad de seguir desarrollando un interés que le resulta significativo y que forma parte del mundo cotidiano.