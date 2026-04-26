Desea Obispo que sea encontrado minero Isidro Beltrán porque es un consuelo para los familiares

Aunque manifestó que por el tiempo que ya ha pasado, es difícil encontrar al minero Isidro Beltrán, atrapado desde el pasado 25 de marzo en la mina Santa Fe, en Rosario, Monseñor Mario Espinosa Contreras, Obispo de la Diócesis de Mazatlán desea que sea localizado porque eso es un consuelo para sus familiares.

“Va ser muy difícil porque el tiempo ha avanzado y probablemente quien esté ahí no pueda alimentarse, beber un poco de agua insalubre, pero puede haber agua en los subterráneos donde está, en los túneles, pero puede haber incluso oxígeno, pero es difícil que haya alimento”.

“Pero ojalá fuera encontrado porque es un consuelo para los familiares, pero en este tipo de construcciones es a veces difícil lograr los rescates plenamente porque es bajo tierra y no sabe uno también los derrumbes que haya habido”.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, la tarde del pasado 25 de marzo se registró un derrame en la presa de jales que estaba sobre la mina ubicada cerca del poblado de Chele, perteneciente a la sindicatura de Cacalotán, en la zona serrana de Rosario, donde se encontraban 28 trabajadores, 24 lograron salir y 4 quedaron atrapados.

Tras implementarse un fuerte operativo de búsqueda hasta el momento han sido rescatados con vida dos trabajadores y uno más fue localizado sin vida, pero falta por ser encontrado el trabajador minero Isidro Beltrán, originario del estado de Hidalgo.