Criada entre cuatro varones como hermanos, es aficionada al fútbol, le gusta verlos en la calle jugar y les echa muchas porras, además se declara fan del futbolista portugués, Cristiano Ronaldo.

“Yo soy fan de Cristiano Ronaldo, me gusta ver a Cristiano Ronaldo en la tele, Messi no me gusta mucho, me gusta más Cristiano Ronaldo”, platicó Rosita con Noroeste.

Sin embargo el crecer entre hombres a Rosita no le ha quitado la ilusión de jugar como cualquier otra niña, por eso al preguntarle, qué le gustaría pedirle a los Reyes Magos, ella pidió una muñeca Nancy.

La pequeña expresó que otras de las cosas que siempre ha deseado son una bicicleta y una tablet que le ayude en el estudio, así como un carro en dónde poder pasearse con sus hermanos.

Rosita tiene la esperanza de que su carta llegué a los Reyes Magos este año y no solo la suya sino también las de sus hermanitos pequeños.

Así que espera la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, dentro de la campaña Sé un Rey Mago, que realiza Noroeste desde hace 33 años.

TODA UNA TRADICIÓN

Como cada año al aproximarse las fiestas de Fin de Año, Noroeste lanza su campaña Sé un Rey Mago, para llevar alegrías a los pequeños de Mazatlán, por lo que invita a los lectores a sumarse a esta noble causa.

Hasta el 5 de enero, Noroeste publicará las historias de pequeños que sueñan con tener un Día de Reyes diferente.

SÉ UN REY MAGO

Noroeste se encuentra buscando un Rey Mago. Si usted desea solidarizarse con estos menores, puede traer su donación a las oficinas del periódico, ubicadas en Río Amazonas 602-A, Fraccionamiento Campo Bello en Mazatlán, o puede comunicarse al teléfono 669 915 5200.