$!Desea Santiago ser músico profesional; pide un acordeón a los Reyes Magos

MAZATLÁN._ Enamorado de la música regional mexicana, Santiago sueña con algún día poder convertirse en un músico profesional y de esta forma poder ayudar a su familia a salir adelante.

Con tan solo 10 años, el pequeño no muestra ninguna señal de duda en decir qué es lo que le gustaría ser al crecer, incluso sabe cuál es el instrumento que desearía aprender a tocar: el acordeón.

Por tal motivo, dicho instrumento musical fue el que pidió le pudieran traer Melchor, Gaspar y Baltasar el próximo 6 de enero, y así poder alcanzar su máxima meta en la vida.

“A mí me gusta mucho la música. De grande lo que más me gustaría es poder ser músico, por eso yo siempre he querido tener un acordeón”, comentó.