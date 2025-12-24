$!Desea Zoé Adriana que los Reyes Magos le traigan una muñeca Barbie

MAZATLÁN._ En el hogar de Zoé Adriana la noche de Reyes se vive con una mezcla de expectativa y calidez familiar, pues no se trata únicamente de esperar un regalo, sino de compartir una que año con años se repite, y que para ella conserva su magia intacta.
Para la pequeña de tan sólo 8 años de edad el día de los Reyes Magos es un momento para compartir en familia, donde se parte la rosca entre risas y miradas atentas con la emoción de descubrir al niño Dios que se oculta en ella, y prolongar un momento que une y da sentimiento a la celebración.
En ese ambiente, su ilusión infantil encuentra su espacio natural, pues Zoé habla de los Reyes Magos con entusiasmo y la certeza de quién cree en la sorpresa que llega al amanecer, siendo su deseo uno sencillo, pero significativo, el recibir una muñeca Barbie.
“A mí me gustaría que los Reyes Magos me trajeran una Barbie, la que sea no importa que modelo sea”, comentó tímidamente.
Zoé no busca una muñeca, en particular, cualquiera le podría provocar la misma alegría porque para ella ese regalo representa horas de juego, imaginación y creatividad.
Ese juego no es casual, pues en él se refleja con claridad uno de sus sueños más firmes el convertirse algún día en maestra, pues Zoé ha encontrado en la escuela, un lugar donde se siente escuchada y motivada.
La joven siempre ha admirado a sus maestras por la paciencia, con la que explican la forma en que se toman el tiempo para ayudar a cada alumno y la cercanía con la que acompañan el aprendizaje día con día y esas actitudes para ella significa apoyo y confianza las cuales le gustaría reproducir algún día frente a un grupo.
“Sí me gusta ir a la escuela, sobre todo el recreo y estar con mis amigos. Quiero ser maestra cuando sea grande porque me gusta como las maestras enseñan y ayudan”, dijo.
“A veces mi maestra me deja enseñarles a mis amiguitos. Me gusta enseñar y explicar”, añadió.
Por eso, cuando Zoé juega, coloca a sus muñecas, como si fueran alumnas, las acomoda con cuidado y asume el papel de quien le enseña repitiendo explicaciones. Corrige con suavidad e imita incluso algunos gestos que observa en el salón de clases.
Para Zoé, ser maestra, no es sólo impartir conocimiento, sino también poder ayudar, compartir y acompañar a otros niños en su camino de aprendizaje, lo cual es algo que le genera gran ilusión.
De este modo, el día de Reyes Magos adquiere un significado que va más allá de un simple regalo esperado, pues la muñeca que pide se convierte en una herramienta para imaginar su futuro y dar forma a una vocación que comienza a manifestarse desde temprana ahora.
Entre la tradición familiar de celebrar este día, la ilusión infantil y el ejemplo cotidiano de sus maestras, Zoé construye un sueño que mira hacia delante, recordando que la magia de los Reyes Magos también puede sembrar aspiraciones que perduran con el tiempo.
FAMILIAR
El familiar de Zoé Adriana es su papá, Wilians Jobani Barrios Martínez, quién fue víctima de desaparición forzada durante el mes de marzo del 2025, y que hasta la fecha se desconoce su paradero.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las Voces Sin Justicia, A.C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fracc. Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares, o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.