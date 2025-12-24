$!Desea Zoé Adriana que los Reyes Magos le traigan una muñeca Barbie

MAZATLÁN._ En el hogar de Zoé Adriana la noche de Reyes se vive con una mezcla de expectativa y calidez familiar, pues no se trata únicamente de esperar un regalo, sino de compartir una que año con años se repite, y que para ella conserva su magia intacta.

Para la pequeña de tan sólo 8 años de edad el día de los Reyes Magos es un momento para compartir en familia, donde se parte la rosca entre risas y miradas atentas con la emoción de descubrir al niño Dios que se oculta en ella, y prolongar un momento que une y da sentimiento a la celebración.

En ese ambiente, su ilusión infantil encuentra su espacio natural, pues Zoé habla de los Reyes Magos con entusiasmo y la certeza de quién cree en la sorpresa que llega al amanecer, siendo su deseo uno sencillo, pero significativo, el recibir una muñeca Barbie.

“A mí me gustaría que los Reyes Magos me trajeran una Barbie, la que sea no importa que modelo sea”, comentó tímidamente.

Zoé no busca una muñeca, en particular, cualquiera le podría provocar la misma alegría porque para ella ese regalo representa horas de juego, imaginación y creatividad.

Ese juego no es casual, pues en él se refleja con claridad uno de sus sueños más firmes el convertirse algún día en maestra, pues Zoé ha encontrado en la escuela, un lugar donde se siente escuchada y motivada.

La joven siempre ha admirado a sus maestras por la paciencia, con la que explican la forma en que se toman el tiempo para ayudar a cada alumno y la cercanía con la que acompañan el aprendizaje día con día y esas actitudes para ella significa apoyo y confianza las cuales le gustaría reproducir algún día frente a un grupo.

“Sí me gusta ir a la escuela, sobre todo el recreo y estar con mis amigos. Quiero ser maestra cuando sea grande porque me gusta como las maestras enseñan y ayudan”, dijo.