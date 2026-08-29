$!Desempleo y cierre de negocios reflejan crisis económica de Sinaloa: Sergio ‘Pío’ Esquer

El dirigente estatal también señaló que cerca de 5 mil establecimientos han cerrado en la entidad, situación que ha afectado a comerciantes, trabajadores y familias que dependían de estas actividades económicas.

“Cuando salimos a la calle a platicar con la gente, en cualquier municipio del estado, la gente está viendo cómo recupera su empleo. Recordemos que van más de 27 mil empleos perdidos”, comentó.

Esquer Peiro expresó que las principales preocupaciones de la población son recuperar sus fuentes de trabajo, conservar sus negocios y resolver sus problemas cotidianos de cara a las elecciones del 2027.

La pérdida de más de 27 mil empleos y el cierre de cerca de 5 mil negocios reflejan la crisis económica que atraviesa Sinaloa a causa de la inseguridad y violencia, señaló Sergio Esquer Peiro, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano.

“La gente quiere también restablecer sus negocios, pues ya casi tenemos 5 mil negocios cerrados”, señaló.

Además de la pérdida de empleos y el cierre de establecimientos, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano advirtió que el campo atraviesa una situación especialmente complicada.

En este sentido, señaló que las dificultades se extienden al conjunto del sector primario, donde productores agrícolas, ganaderos, pescadores y otras actividades requieren atención inmediata.

“Sobre todo en el campo, la crisis es enorme. Yo creo que es la tormenta perfecta que, desafortunadamente, se presentó para el campo y, en general, para el sector primario”, declaró.

Ante este panorama, sostuvo que las fuerzas políticas deben concentrarse en atender las necesidades de la población y de los sectores productivos antes de colocar las negociaciones electorales en el centro de la discusión pública.

“Hoy hay que apoyarlos, hay que ver qué es lo que necesitan. En Movimiento Ciudadano estamos trabajando con las mejores propuestas para ello”, dijo.

Esquer Peiro informó que Movimiento Ciudadano trabaja en planteamientos encaminados a impulsar la recuperación económica, generar empleos y respaldar a los sectores productivos de Sinaloa.

Aunque no presentó medidas específicas, aseguró que las propuestas tomarán como punto de partida las necesidades recogidas durante los recorridos que integrantes del partido realizan por los municipios del estado.

El dirigente insistió en que la prioridad inmediata será establecer contacto con la población y conocer directamente sus problemas, mientras que las posibles alianzas con otros partidos podrán discutirse más adelante.

“Para Movimiento Ciudadano, ahorita la principal alianza es con la ciudadanía. La ciudadanía necesita programas, necesita gente en quien confiar y que le solucione sus problemas”, manifestó.

Finalmente, Esquer Peiro consideró que todavía existe tiempo para definir la forma en que Movimiento Ciudadano participará en las elecciones de 2027, pero señaló que la pérdida de fuentes de trabajo, el cierre de negocios y la crisis del sector primario requieren respuestas desde ahora.