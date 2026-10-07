$!Desfogan agua de la Avenida Insurgentes tras limpieza del ducto de la Laguna del Camarón, pero brotan los baches

MAZATLÁN._ El tramo de la Avenida Insurgentes, que durante días quedó bajo el agua, se encuentra ahora solo con encharcamientos, pero ahora con una gran cantidad de baches de todos tamaños. A través de un comunicado, se informó que este desfogue se logró luego de que personal de la Dirección de Obras Públicas concluyera durante la madrugada los trabajos de limpieza del canal pluvial que desfoga la Laguna del Camarón hacia el mar.







Para realizar las labores, trabajadores de Obras Públicas, en coordinación con personal de Protección Civil, acudieron al canal pluvial alrededor de las 00:00 horas, cuando se registró el nivel más bajo de marea, y retiraron la arena acumulada a lo largo de los 35 metros de la estructura. Se explicó que ocho trabajadores de Obras Públicas, junto con personal de Protección Civil, retiraron la arena que obstruía el canal pluvial, lo que permitió recuperar el flujo del agua y restablecer su funcionamiento al 100 por ciento de capacidad.





