La remoción de Mendoza Zataráin con 11 votos a favor fue propuesta por el Alcalde Édgar González Zataráin, con los votos en contra de las regidoras del Partido Sinaloense, América Cinthya Carrasco Valenzuela y Francisca Osuna Velarde, al considerar que no había motivo para esta remoción porque el ex Diputado local y ex Vicerrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona sur del estado estaba realizando bien su trabajo, por lo que también se abstuvieron en el nombramiento de Verenice Oleta Martínez.

“No se observa causal que justifique la remoción del Secretario del Ayuntamiento, Winston Churchill dijo hace mucho tiempo que la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás, pero creo que aquí lo estamos interpretando mal, las opiniones por las que nos debemos doblar son por las de la ciudadanía, no los antojos de personas que no comparten ni el Código Postal”, enfatizó en su intervención en la sesión extraordinaria de Cabildo 20 la tarde de este viernes la Regidora y presidenta del PAS en Mazatlán, América Cinthya Carrasco Valenzuela.

YO PROPUSE LA DISCUSIÓN SOBRE REFORMA: ALCALDE

En entrevista el Presidente Municipal sustituto recordó que él fue nombrado por el Congreso del Estado, el cual está ahora prácticamente trabajando en lo que es la reforma de la Ley Orgánica de las universidades autónomas en Sinaloa.

“Y en ese sentido yo he decidido, desde hace mucho tiempo, encabezar esa lucha, lo hice siendo Diputado local, están las constancias incluso de un conflicto que se suscitó hace tiempo en el Congreso cuando yo propuse precisamente esa discusión que hoy se está dando, yo la llevé al Congreso y hoy por supuesto la abrazo de nueva cuenta y no solamente abrazo y apoyo la decisión del Congreso y del propio Gobernador del Estado, sino también la promuevo”, expresó González Zataráin.

Lo anterior, dijo, porque no es algo nuevo para él, Rocha Moya no estaba como Gobernador cuando se tenía esa inquietud por lo cual no tiene que dejar de ser inquieto en un tema que conoce perfectamente, lo estudió a detalle, lo propuso en el Congreso y sufrió incluso embates en ese momento por haberse atrevido a proponer ese tipo de reformas y hoy no puede quedarse de brazos cruzados ahora como Alcalde.

“Y por esa razón tendríamos que ser congruentes, no podemos tener una lucha en el Ayuntamiento con diferentes visiones, tenemos que tener la visión de que quien encabeza este Gobierno pues obviamente buscar la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad pues obviamente habría funcionarios que no tienen esa visión y por lo tanto se decide hacer estas modificaciones en función de los puntos de vista distintos”, reiteró González Zataráin.

“Eso puede causar un problema a la propia funcionalidad de la administración porque no podemos ir a una lucha, a un movimiento con dos visiones distintas desde un mismo Gobierno, ...no estamos hablando del partido, estamos hablando de la lucha de la Universidad, de una lucha por la liberación de la Universidad, es una lucha que yo inicié hace mucho tiempo, que yo retome en el Congreso y que hoy me sumo a esa lucha que trae el Congreso y que trae el propio Gobernador Rubén Rocha Moya”.

Precisó que el propio Mendoza Zataráin le manifestó que estará de lado de quienes no quieren la reforma a la Ley Orgánica e incluso se reunió en horas de trabajo con el líder fundador del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, por lo que habló con él de su remoción.

“Se dialogó, tuvo oportunidad de poderse despedir en una Sesión de Cabildo Abierto en Mármol, bueno, con esa madurez se han tomado las decisiones”, continuó el Alcalde tras asegurar que no fue por presión o petición del Gobernador.