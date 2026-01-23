Designan a Juan de Dios Mendoza como delegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán

CULIACÁN._ El ex candidato a Diputado federal por el Partido del Trabajo y ex regidor en el Cabildo de Mazatlán, Juan de Dios Mendoza López, fue designado como nuevo delegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán.

De acuerdo a un comunicado, por instrucciones del Gobernador Rubén Rocha Moya, el director de Vialidad y Transporte estatal, Marco Antonio Osuna Moreno, dio posesión y tomó protesta de ley al también ex director de Servicios Públicos, Mendoza López, quien sustituye en este cargo a Héctor Daniel Brito.

Nayla Velarde Narváez, titular de Recaudación de Rentas, estuvo presente en la toma de protesta de Mendoza López, quien hasta el jueves 22 de enero era coordinador de la zona norte del área rural del municipio.

Durante el acto, Osuna Moreno refirió que las instrucciones del Gobernador del Estado a Mendoza López y al resto de los delegados municipales de la dependencia es actuar con rectitud, compromiso y apego a la política estatal de contribuir desde sus posiciones a atender las necesidades de los más desprotegidos y a transformar el sistema estatal de transporte público.