Designan a Manuel Bernal Morales como el Ingeniero del Año en Mazatlán

El Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán reconoce la trayectoria a Manuel Bernal Morales por su destacada trayectoria en la práctica profesional y académica con la máxima presea del Galardón “Humberto Romero y Navarro”.

En el marco de la celebración del Día del Ingeniero Civil a nivel nacional, Jesús Antonio Espinosa Sanabria,. presidente actual del colegio, dio a conocer las diversos actividades a desarrollar para celebrar durante la semana, donde se incluye encuentros deportivos, cena, exposición y un torneo de pesca.

Manuel Bernal Morales, a quien se le entregará la presea anual al Ingeniero del Año, agradeció la distinción, luego de más de 40 años y de su trabajo de cálculo estructural como encargado de mantenimiento por 27 años en la Universidad Autónoma de Sinaloa y es integrante del Colegio de Ingenieros desde 1980.

“Imagínate que le reconozcan a uno, que ni me lo imaginaba porque hubo candidatos muy buenos, este reconocimiento es algo muy significativo para mí porque casi el 30 por ciento de los ingenieros de aquí fueron mis alumnos”, expresó.

El primer premio lo entregó en 1992 Mario Huerta a Ignacio Vidal, Octavio Hernández y Federico R. Farber Llano y posteriormente a la primera mujer Ingeniera Mariana Trujillo.

En la conferencia de prensa, también se reconocieron a los ex dirigentes presentes: Jesús Martínez, Carlos Venegas Arreola, Salvador García Salazar, Hugomar Peraza Ponce, Jesús Ibáñez Álvarez, Edmundo Santiesteban Saldívar, Alonso Moreno, Ramón Antonio Osuna Osuna, Juan Andrés Barrón y Juan de Dios Garay Velázquez.

Garay Velázquez habló de los motivos para instaurar el Galardón “Humberto Romero y Navarro” para premiar al Ingeniero del Año que se otorga en base a la trayectoria del profesional por su aporte al desarrollo del colegio y de Mazatlán.

El ingeniero estuvo en la frente del Colegio de Ingenieros Civiles durante el periódico 91-93 expuso creó el Galardón para distinguir a alguien que en el campo de lo gremial o la ingeniería se distinguiera y en el 2002 se instituyó hasta la fecha.

“Destacar a la Ingeniería Civil como han sido premiados a profesionales con gran responsabilidad e influencia en el desarrollo de nuestra comunidad”, resaltó el fundador del Galardón.

Fundado el 15 de diciembre de 1952, el Colegio de ingenieros Civiles de Mazatlán ahora agremia a más de 300 profesionales.