Designan a Octavio Bastidas como delegado de Gobernabilidad Democrática en el sur de Sinaloa

CULIACÁN._ El ex Alcalde de San Ignacio, Octavio Bastidas Manjarrez, fue designado como delegado de la Dirección de Gobernabilidad Democrática del Gobierno de Sinaloa.

El Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya dio instrucciones para este nombramiento para reforzar la agenda estatal.

La Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, tomó protesta a Bastidas Manjarrez en el cargo.

Con esta designación, se suma a la tarea pública de ser un enlace entre la sociedad y Gobierno.

Bonilla Valverde, instó al delegado a trabajar con profesionalismo, responsabilidad y eficiencia, manteniendo un vínculo cordial y respetuoso con la sociedad, que garanticen justicia social y estabilidad en la región.

Octavio Bastidas Manjarrez fue Alcalde de San Ignacio en el período de 2021 a 2024.