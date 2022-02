Desmiente Cuén Ojeda haber presentado su renuncia a Rocha Moya

MAZATLÁN._ El Secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, afirmó que a largo plazo sí piensa renunciar a la SS estatal, pero sólo para perseguir su sueño de ser Gobernador de Sinaloa.

”Yo quiero ser Gobernador, a mí no se me ha olvidado eso”, dijo tras poner en marcha el “Operativo Estatal de Salud Carnaval Mazatlán 2022”, en la Plazuela Machado, horas antes de la máxima fiesta porteña.

El funcionario estatal desmintió haber presentado su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Salud estatal al Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Ustedes recordarán que yo tengo una ilusión, pues que yo quiero ser Gobernador, no se acuerdan ustedes, a mí no se me ha olvidado eso, no, entonces esa situación, yo no sé cuándo se lleguen los tiempos y siempre en coordinación. Mi abuelo decía: es de hombres bien nacidos ser agradecidos y a mí esta oportunidad me la dio el doctor Rubén Rocha Moya, y siempre cualquier situación que yo tome, será platicada con él”.

Cuestionado por personal de medios de comunicación, sobre su presunta renuncia, Cuén Ojeda dijo que está muy ocupado en su trabajo como para hacerle caso de chismes y mitotes.

Hay cero comunicación con El Químico: Cuén Ojeda

Sobre la relación con el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo no estar peleado con el “Químico”, pero no están trabajando de la mano, sino cada quien por su cuenta.

“Con el Alcalde no hay comunicación, pero yo no estoy enojado con el Alcalde, eso también lo han querido sembrar; yo no he visto al Alcalde desde aquellas diferencias, y él trabaja por su lado y yo trabajo por mi lado”, declaró Cuén Ojeda, en entrevista en la Plazuela Machado, donde informó que vienen a trabajar en Carnaval.